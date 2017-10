Moise Jean Charles

Hospitalisé du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017, le dirigeant de la plateforme politique Pitit Desalinnes, Jean-Charles Moïse, est sur le point de se rendre à Cuba pour des problèmes de santé, a confié, à l’agence en ligne AlterPresse, Eddy Jackson Alexis, un membre de l’équipe de communication du parti.

Une infection à l’oreille, qui a partiellement paralysé l’ancien sénateur, diminue également sa capacité auditive, tandis que sa mâchoire droite fonctionne avec certaines difficultés.

Cette infection serait due aux gaz lacrymogènes, lancés en direction des manifestantes et manifestants, dont Jean-Charles Moïse, lors des récentes manifestations antigouvernementales, notamment celle du mardi 17 octobre 2017, estime l’équipe de communication du parti politique Pitit Dessalines.

Aussi, des dispositions sont-elles prises pour que Jean-Charles Moïse laisse Haïti à destination de Cuba, pour une quantité de jours non encore définis.

« Cela va dépendre des médecins, qui le traiteront à Cuba », fait savoir l’équipe de communication du parti politique Pitit Dessalines

« L’hospitalisation du leader politique Pitit Dessalines me touche énormément. Je lui souhaite un prompt rétablissement », dit, dans un tweet, le président Jovenel Moïse.

L’équipe de communication du parti politique Pitit Dessalines en profite pour dénoncer l’utilisation, à outrance et très souvent, sans aucune raison valable, de gaz lacrymogènes par les policiers nationaux, lors des mouvements de protestation dans les rues.

L’absence de Jean-Charles Moïse ne doit pas avoir d’impact sur la mobilisation antigouvernementale. Au contraire, la bataille doit continuer, lance Pitit Dessalines

L’opposition projetait d’organiser un sit-in et une manifestation, dans la capitale Port-au-Prince, respectivement les lundi 30 octobre et jeudi 2 novembre 2017, pour continuer d’exiger le départ du président Jovenel Moïse et le retrait de l’impopulaire budget 2017-2018.

Source Alter Presse