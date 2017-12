Les États-Unis vont investir près de 100 millions de dollars dans les soins de santé en Haïti. Le «Projet Santé» travaillera en partenariat avec le gouvernement haïtien pour soutenir le système de santé du pays et étendre les soins de santé essentiels à 4,2 millions de personnes, a appris HPN dans un communiqué de l’Amassade amréicaine en Haiti.

En dépensant 98,5 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, le «Projet Santé», un accord de coopération entre l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), et Caris Foundation International, augmentera le nombre d'Haïtiens recevant des soins de santé essentiels et de qualité. Dans le cadre d'une approche axée sur le patient, le projet offrira des soins materno-infantiles intégrés aux familles haïtiennes, particulièrement la vaccination, la santé reproductive, les services de nutrition et la prévention, les soins et le traitement du VIH.

Le projet sera dirigé par Caris Foundation et implémenté en partenariat avec un consortium de partenaires comprenant le Catholic Medical Mission Board (CMMB), et la Haitian Health Foundation (HHF). Avec le support de l'USAID, le consortium développera des stratégies qui ont fait leur preuve afin d’améliorer les services de santé communautaires et dans les établissements sanitaires et augmentera la capacité des partenaires haïtiens locaux à tirer parti des réalisations et des meilleures pratiques du projet.

«Le Projet Santé s’est construit sur une base établie et une expérience confirmée en matière de renforcement des capacités locales de gestion et d’opération des prestations des services de santé», a déclaré le Directeur de la Mission de l'USAID, Jene Thomas. «Cet accord améliorera non seulement l'accès aux soins pour des millions d’Haïtiens, mais favorisera aussi une culture d'excellence, de leadership et de responsabilité haïtienne».

L'USAID, avec le soutien du Plan d’Urgence du Président des Etats-Unis pour la Lutte contre le SIDA/ U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), s'associe au Ministère de la Santé en vue de répondre aux besoins sanitaires immédiats des communautés haïtiennes vulnérables grâce à des services de santé de base pour aider à sauver des vies. Ceux-ci comprennent les soins materno-infantiles et les services de traitement du VIH pour plus de 13.700 personnes vivant avec le VIH. L'USAID travaille également avec le gouvernement haïtien pour trouver des solutions à long terme aux défis du secteur de la santé.

Wilner Jean Louis HPN