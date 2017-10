Lors de cette dernière, le Maire de Port- au-Prince, M. Ralph Youri Chevry, a évoqué les grandes lignes du protocole d’accord signé entre la Mairie et le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) en confiant officiellement le contrôle des places publiques de la Capitale à l’administration Communale. Il a saisi l’opportunité d’inviter toute la population à prendre part à la grande opération de nettoyage qui se tiendra sur la Place Dessalines, ce Dimanche 15 Octobre.

« Cette opération de nettoyage et de maintenance dégage un symbolisme

profond, surtout lorsqu’on considère ce que représente le Champ-de-Mars pour non seulement les habitants de la Capitale, mais également pour tout le pays », a-t-il déclaré. Par ailleurs, la Directrice Générale de la Mairie, Madame Anne-René Louis, a tenu à préciser que le choix de la Place Dessalines à la veille de la 211ème commémoration de la mort du Père de la Patrie permettra de mettre en exergue ce héro de notre histoire.

Elle a fait état des différentes mesures prises en vue de faire de cette journée une grande réussite. Tout en invitant tous les élu(e)s locaux à prendre part à cette journée, elle a, entre autres, informé que la Mairie a reçu des dons de différentes institutions privées, lui permettant d’alléger le budget alloué à cette opération qui s’élève à 250.000.00 Gourdes.

Le Maire a ensuite répondu aux questions des journalistes sur la gestion des déchets au niveau de la Capitale, le projet de rénovation municipale avec la firme chinoise SOUTHWEST MUNICIPAL ENGINEERING AND DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF CHINA, sa récente intervention à l’émission « Café Philo » autour de l’Administration Municipale, son manque de ressources, ses perspectives, partenariats et actions en cours.

Somme toute, le Maire a réitéré sa grande attente par rapport à la participation des citoyens de la ville à cette grande opération, « OPERASYON FÈ CHANNMAS BÈL ». Port-au-Prince peut et va le faire!