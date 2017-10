Centre de Formation Wharf Jérémie

Au wharf-Jérémie (Cité Soleil), le lundi 9 octobre 2017, le Centre de formation professionnelle et technique a été ouvert officiellement par la directrice générale de l’Institut national de formation professionnelle (INFP), Mme Maguy Durcé, constate Haiti Press Network.

Cérémonie tenue sous le haut patronage du ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet, il s’agissait en effet d’un triple événements car, le 44e anniversaire de l’INFP et la rentrée professionnelle 2017-2018 coïncident avec cette ouverture officielle du Centre de formation professionnelle et technique flambant neuf.

Initié sous la présidence de Martelly, il faut dire que c’est un beau complexe éducatif magnifiquement planté dans le voisinage de la baie de Cité Soleil, modeste commune de l’aire métropolitaine de Port-au-Prince qui regorge près de 70 % de jeunes au sein de la population.

Selon Maguy Durcé, ce plus grand Centre de formation professionnelle et technique jamais construit en Haïti, représente le symbole du développement économique et du progrès social. Pour elle, ce lieu reflète les ambitions de l’INFP de faire de la formation professionnelle et technique un vecteur du progrès social et économique.

« C’est une révolte pour tourner le dos définitivement au passé, pour casser les chaines de l’ignorance, de l’oisiveté et ouvrir à la communauté de Cité Soleil, de la Croix-des-Bossales et de ses environs trop longtemps délaissée, l’accès à un avenir professionnel assuré dans le respect, le travail et la dignité », lâche-t-elle devant une assistance composée de jeunes, d’élus locaux, de représentants de la communauté internationale et d’autres invités.

Désormais, les jeunes garçons et filles du plus grand bidonville de la région métropolitaine de Port-au-Prince disposent d’un temple d’apprentissage professionnel et technique où ils pourraient apprendre à faire connaissance à de nouveaux métiers initiés par l’INFP tels que : Assainissement et métiers de l’eau, métiers de l’art, du patrimoine, formation en milieu rural, en photo voltaïque, en E-learning et entreprenariat. L’école qui accueille 600 jeunes au total fonctionnera en double vacation à raison de 300 apprenants matin et 300 dans l’après-midi.

