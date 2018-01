Julio Rubain Bastien

Un pasteur évangélique de l'Eglise du Christ de Ouanaminthhe (Haïti), Julio Rubain Bastien aurait déclaré mardi que la seule solution à l'immigration massive de ses compatriotes en territoire dominicain, c’est d’ouvrir la frontière et de permettre la libre circulation des citoyens dans les deux pays.

C’est ce que rapporte ce mercredi, le quotidien dominicain Listin Diario.

Des secteurs à Port-au-Price et dans la communauté haïtienne en RD, dénoncent cependant une manipulation et une instrumentalisation des déclarations du pasteur pour attiser la haine des nationalists à l’égard des migrants

Le Pasteur aurait fait savoir qu’en Haïti il y a une sensibilisation en cours pour que l’île soit unifiée et ne soit pas divisée en deux pays, car en termes migratoires, économiques, culturels, touristiques et dans d'autres secteur, les bénéfices profitent aux habitants des deux côtés de l'île.

Touours selon le Listin Diario, Julio Rubain Bastien aurait également indiqué que les cultes religieux qu’il préside le jeudi et le dimanche, ainsi que lors des prières quotidiennes effectuées de maison en maison à Ouanaminthe et dans d'autres villes voisines, les paroissiens prient pour que Dieu favorise la fusion de l'île le plus tôt possible.

Rubain Bastien aurait également dit que la pluie tombe pour les riches et les pauvres, et qu’il est temps d'avoir un libre passage à la frontière pour les dominicains comme pour les Haïtiens.

« L'unification entre Haïti et la République dominicaine serait une grande bénédiction et je sais que Dieu peut faire ce travail, de sorte que tous les gens puissent vivre ensemble », aurait-il encore dit.

Beaucoup croient que toute cette publicité donnée aux declarations d’un simple prédicateur, viserait à mettre de l’eau au moulin des nationalistes qui ont déjà commencé à durcir leur position contre les migrants hatiens depuis les attaques du président américain contre Haïti le 11 janvier dernier.

Le président américain avait alors taxé Haïti, le Salvador et des pays d’Afrique de “trous à merde”, selon la presse américaine, malgré les tentativs de démenti de M. Trump.

AHP