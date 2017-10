La Ministre du Tourisme, Madame Colombe Emilie Jessy Menos, le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique, Monsieur Ronsard Saint-Cyr et le Coordonnateur de la Fondation pour le Développement du Tourisme Alternatif (FONDTAH), Monsieur Camille Buissereth, ont tenu, ce mercredi, une conférence-bilan de la mission d'exploration de la délégation haïtienne en vue de la ville de Jarabacoa, hôte de la deuxième foire mondiale écotouristique et de production.

Cette mission avait un double objectif, consistant à la préparation de la présence haïtienne à cet événement, mais également celui de renforcer les liens avec nos voisins au niveau institutionnel et au niveau des entreprises, a déclaré Ministre Menos aux micros des journalistes.

Le Ministère du Tourisme, principal partenaire de la Fondation Sciences et Arts et de la Fondation pour le Développement du Tourisme Alternatif (FONDTAH) a déjà lancé la construction sur le site de l'événement, d'une superficie de 120 mètres carrés.

Par ailleurs, la délégation haïtienne conduite par la Ministre Menos a rencontré la classe des affaires de la ville de Santiago regroupée au sein de l'Association des Commerçants et Industriels de Santiago (ACSIS).Ces échanges avec les hommes et femmes d'affaires a eu lieu en présence de deux parlementaires haïtiens respectivement Alcide Rodney de Plaisance et Jean Marcel Lumerant de Grand-Goave. Une passerelle de discussion coordonnée par le Ministère du Tourisme entre les entrepreneurs haïtiens et dominicains, est actuellement en gestation.

Dans la même veine, la titulaire du MDT a rencontré le Ministre dominicain du tourisme, Monsieur Francisco Javier Garcia le mardi 10 octobre 2017 à Santo Domingo. Des propositions d'accord en tourisme sont envisagées entre les deux pays.

Pour sa part, le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Publique, Monsieur Ronsard Saint-Cyr souligne l'importance de la foire pour Haïti. «Avec l'enthousiasme des pays comme l'Allemagne et l'Italie pour cette foire mondiale au niveau d'Haïti nous devons nous engager à fond. », soutient-t-il.

De son côté, l'ingénieur-agronome Camille Buissereth croit qu'il est important pour le pays de participer aux composantes de la foire: Scientifique, Culturelle et Promotionnel.

EJ/Radio Métropole Haïti