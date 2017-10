Le coordonnateur général de la Commission nationale des marchés publics (CNMP), confirme que l’acquisition par l’Etat haïtien d’équipements lourds, d’une valeur de 123 millions de dollars, a été effectuée dans le cadre d’un appel d’offre restreint. Florient Jean-Mari a ainsi rejeté d’un revers de main les accusations selon lesquelles l’administration Moise-Lafontant aurait passé des contrats de gré à gré avec des compagnies privées.

C’est le sénateur Rosny Célestin, proche du PHTK, qui sur les ondes d’une station de Radio de la Capitale, avait jeté le pavé dans la mare. En effet, l’élu du Plateau Central avait affirmé que l’administration Moise-Lafontant avait passé une importante commande de 123 millions de dollars pour l’achat d’équipements lourds, sans appel d’offres.

Faux archi faux, a répondu le coordonnateur général de la Commission nationale des marchés publics CNMP qui s’est confié à HPN. Florient Jean Mari regrette que certains journalistes se soient faits porte-voix de ces allégations sans être allé aux sources. En fait, le numéro un du CNMP a précisé que l’acquisition de près de 500 unités d’équipements lourds ne s’est pas effectuée en choisissant des compagnies à l’amiable. Loin s’en faut !

Selon Florient Jean Mari, pendant trois mois environ les ministères concernés par ce dossiers, économie et finances, TPTC entre autres ont multiplié les rencontres et les correspondances. Au final, un appel d’offre restreint légalement lancé a été remporté par trois compagnies.

Notons que selon certaines informations disponibles, les trois contrats passés par l’Etat avec trois compagnies ( Haytian Tractor, Auto Plaza S. A et la Societe Auto et Mecanique S. A) pour l’achat des engins de chantier sent payables en monnaie locale aux taux fixé par la Banque Centrale.

Les matériels seront livrés sur une période de 10 mois et l’administration Moise-Lafontant a 48 mois pour s’acquitter de sa dette.

George Allen source le nouvelliste