Père Joseph Simoly

L’archidiocèse de Port-au-Prince annonce avec regret le décès du Révérend Père Joseph Simoly, lâchement assassiné à Port-au-Prince le 21 décembre 2017, à l’âge de 54 ans.

La messe de ses funérailles sera célébrée à 8:30 am, le samedi 30 décembre 2017 à la Cathédrale transitoire de Port-au-Prince et l'exposition aura lieu à partir de 6:30 am à la chapelle de l'Archevêché.

L’inhumation précédée de la prière du Libera aura lieu le même jour à la cathédrale de Hinche.

Une veillée de prière sera organisée le vendredi 29 décembre 2017, à partir de 4 h00 pm, à la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeau, église à laquelle le Père Simoly était rattaché.

L’archidiocèse de Port-au-Prince présente ses sympathies à tous ses proches, particulièrement son père et sa mère, ses neuf frères et sœurs, les membres de la Promotion Saint-Paul de Damas. Ce message de sympathies s'adresse aussi aux Responsables et membres de l'Association des Fidèles Charismatiques d'Haiti et aux différents groupes et communautés de prière qu’il accompagnait de tout son cœur.

Que l’âme du Révérend Père Joseph Simoly soit accueillie par le Maître qu’il a aimé et servi, Jésus-Christ Soleil de Justice et Prince de la Paix !

Donné à l'Archevêché de Port-au-Prince, ce vingt-troisième jour de décembre de l'an du Seigneur deux Mille dix-sept,

Mgr Ducange SYLVAIN, sdb

Administrateur Apostolique

Sede Vacante