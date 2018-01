Plus de cinq millions d'arbres seront plantés dans les départements du Nord et du Nord-Est d’Haïti, avec l'aide d'un projet de l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID). Ce projet sera exécuté au cours des cinq prochaines années, a informé à HPN le Bureau des Affaires Publiques de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique.

Ce projet de reboisement qui sera lancé à Lakou Breda au Cap-Haitien en présence des autorités américaines et haïtiennes, le jeudi 11 janvier 2018, permettra aussi de mettre 15,000 hectares de terres sous gestion agroforestière, de restaurer plus de 800 hectares de forêts et contribuera à réduire la production de 80.000 tonnes de charbon de bois dans cinq bassins versants prioritaires de ces départements, a-t-on appris.

Ce projet de reboisement du gouvernement américain qui représente un investissement de 40,3 millions de dollars, écrit-on, répond au besoin important de conservation et de restauration des forêts d'Haïti.

L’USAID travaillera en étroite collaboration avec les communautés locales, les acteurs du gouvernement et d'autres parties prenantes pour établir l'appropriation de la gestion des ressources naturelles et accroître la capacité d’Haïti pour la gestion de l’environnement, indique-t-on.

