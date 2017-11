Jusqu’au mercredi 15 novembre 2017, des pluies orageuses sont encore attendues, dans l’après-midi et en soirée, sur le territoire national d’Haïti, d’après un bulletin de l’Unité hydrométéorologique (Uhm), consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Ces précipitations toucheront notamment les départements de l’Artibonite, du Nord, du Nord-Est, du Nord-Ouest, de la Grande-Anse, du Sud et de l’Ouest, où se trouve la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

Face aux pluies orageuses, également attendues en mer, l’Uhm appelle les marins de voiliers et de petites embarcations (les bwa fouye) à la prudence. Les vagues peuvent justement atteindre jusqu’à 7, 6 et 5 pieds de hauteur, respectivement, sur les côtes Nord, Sud et dans le golfe de la Gonâve (en face de la baie de Port-au-Prince).

La protection civile demande également aux habitantes et habitants des zones à risques d’inondations, d’éboulements et de glissements de terrains, de rester vigilants et d’appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité habituelles, au moment de ces pluies orageuses.

Elle alerte sur la persistance de ces épisodes pluvieux et le niveau de saturation du sol sur certains bassins versant du pays, depuis la fin du mois d’octobre 2017.

Le temps, momentanément nuageux par endroits, en matinée, sera nuageux et couvert, dans l’après-midi et en soirée.

La température varie entre 20 et 33 degrés Celsius.

Ces dernières semaines, des pluies orageuses sont fréquemment enregistrées, en différents points du territoire national en Haïti.

