Josue Agenor

Intervenant, lundi 29 janvier, dans le cadre du programme hebdomadaire du ministère de la Communication intitulé : « Les lundis de la presse », le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Pierre Josué Agénor Cadet a fait le point sur un ensemble de dossiers importants du ministère déjà exécutés et/ou en cours d’exécution, a constaté HPN.

Le titulaire du MENFP s’est entretenu avec la presse particulièrement sur les questions de nomination des enseignants, du paiement des arriérés du PSUGO (Programme de scolarisation universelle gratuit et obligatoire), du PRONEC (Programme de nationalisation des écoles communautaires) mais aussi de la situation des infrastructures scolaires.

Les problèmes conjoncturels:

Selon le ministre, 2700 enseignants qui disposaient leur lettre de nomination sans avoir reçu leur émolument depuis quelque temps, ont été émargés et payés par l’État. 357 de ces enseignants reçevront leur salaire ce mois-ci. Il a souligné en passant le cas de plus de 180 étudiants stagiaires de l’École normale supérieure (ENS) qui, eux aussi, ont intégré le système via leur lettre de nomination.

Abordant le dossier du PSUGO et du PRONEC pour lesquels une dette publique de plus d’un milliard de gourdes a été accumulée par l’État, le ministre Pierre Josué Agénor Cadet a fait savoir que de grands efforts sont entrepris actuellement au ministère des Finances pour pouvoir éponger cette dette.

Pour l’année académique 2015-2016, plus de 90 % des enseignants, directeurs et personnels de soutien de ces deux programmes ont déjà été payés, informe le numéro 1 du MENFP. Seulement 393 personnes impliquées dans ces programmes n’ont pas encore été payées pour des problèmes de contrat. Néanmoins, précise-t-il, l’argent est disponible.

En ce qui concerne l’année 2016-2017, poursuit-il, près de 7000 dossiers ont déjà été approuvés par la Cour supérieure des comptes et traités au niveau du ministère des Finances.

D’après le ministre, les concernés du département de l’Ouest ont déjà été payés depuis le week-end écoulé. Le paiement pour les départements du Nord, du Nord-Est et du Sud-Est est en préparation à la Banque nationale de crédit (BNC), informe-t-il.

Il a également dressé un bilan du processus de nomination en cours pour les enseignants qui se trouvent en salle de classe de manière irrégulière.

À en croire le professeur Cadet, plus de 4000 enseignants se trouvant en salle de classe sans être munis de leur lettre de nomination, sont sur le point d’intégrer légalement le système. Plus de 2000 lettres de nomination sont en phase de finalisation, indique-t-il, avant d’appeler cette catégorie d’enseignants à la patience.

Toutefois, précise le ministre, seuls les enseignants qualifiés et compétents pour être en salle de classe seront nommés. Il a également passé en revue les cas de sous-traitance dans le système où des enseignants dispensent des cours en lieu et place de ceux légalement reconnus par l’État.

Sur le plan des infrastructures scolaires:

Outre quelque 200 écoles touchées par le cyclone Matthew réhabilitées dans le Sud et une vingtaine d’écoles nationales réparées dans l’Ouest et le Centre, le ministre a annoncé la mise sur pied d’un ensemble de chantiers, y compris la reconstruction de la faculté des Sciences humaines (FASCH) pour l’année 2018-2019. Il parle notamment de la construction de 30 écoles nationales à raison de trois par département. Trois nouveaux lycées déjà construits déservent les populations de Savanette, de Jean-Rabel et de Gressier.

Le ministre Pierre Josué Agénor Cadet qui s’est montré satisfait de ces jours à la tête du MENFP, a déclaré qu’au niveau de l’éducation, les choses réalisées dépassent toute espérance à la veille du 1er anniversaire du président Jovenel Moïse au pouvoir.

Alix Laroche hPN