« Il y a largement de carburant pour tenir jusqu’à samedi », a confié au journal le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, mercredi 3 janvier 2018. « Un tanker avec une nouvelle cargaison arrive demain soir pour être disponible vendredi », a-t-il poursuivi, invitant les consommateurs à avoir un comportement normal, sans velléité de stockage. Il peut y avoir un problème de disponibilité d’une station à une autre, d’une compagnie à une autre parce qu’elles n’ont pas une égale capacité de stockage et de vente, a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon.

Entre-temps, pour beaucoup d'automobilistes et de taxi-motos, l’année 2018 débute très mal. Impossible, depuis mercredi, de trouver une goutte de gazoline dans la plupart des stations d'essence de Port-au-Prince et des villes de province. Le président de l’Association nationale des distributeurs des produits pétroliers (ANADIPP), David Turnier, confirme au Nouvelliste qu’il y a une pénurie de gazoline dans le pays et dit apprendre l’arrivée de la prochaine cargaison vendredi prochain.

Des véhicules sont tombés en panne d’essence dans les rues et d’autres immobilisés dans les stations-service, espérant trouver une précieuse goutte de gazoline. Ce mercredi 3 janvier 2018, plusieurs stations d'essence visitées par Le Nouvelliste dans l’aire métropolitaine n’avaient pas de gazoline. « Nous sommes à sec depuis le 1er janvier. Si vous avez besoin du diesel et du kérosène, on en a. Mais pour la gazoline, on ne sait pas quand on sera réapprovisionné… », a fait savoir au journal un pompiste travaillant pour l’un des distributeurs les plus connus du pays.

David Turnier, président de l’Association nationale des distributeurs de produits pétroliers (ANADIPP), confirme que ses partenaires ont placé des commandes qui n’ont pas été honorées par les instances concernées. « Il y a un retard dans la livraison, c’est ce qui explique cette pénurie sur le marché », a-t-il dit, précisant que la pénurie n’est pas encore généralisée. La gazoline se fait plus rare que le diesel sur le marché local.

Il n’est pas sûr, mais des informations dont il dispose lui font comprendre que la prochaine livraison arrivera au pays ce vendredi 5 janvier. Si tel est le cas, cela prendra 24 heures pour le débarquement du carburant et d’ici dimanche les stations-service seront alimentées, a fait savoir M. Turnier.

Prudent sur le dossier, il estime qu’il revient aux compagnies pétrolières de donner l’état de leur stock et au Bureau de monétisation de confirmer l’arrivée de la prochaine livraison. Il a souligné que l’ANADIPP n’a pas de communication directe avec le BMPAD concernant la commande des produits pétroliers.

A la question pourquoi il y a si souvent des pénuries de carburant dans le pays, David Turnier a indiqué que l’ANADIPP ne place pas les commandes sur le marché international. « C’est un dossier très technique, a-t-il dit. On connaît la consommation et le stockage du pays. Cela ne devrait pas être si compliqué de commander le carburant à temps afin de recevoir les livraisons à temps… »

Dans le nord du pays, la situation n’est pas différente. Selon Florvilus Danekson, président du Syndicat des travailleurs du grand Nord, depuis le 31 décembre 2017, les principales villes du grand Nord font face à une pénurie de gazoline. Il a fait savoir au Nouvelliste que le prix du gallon de gazoline est déjà passé de 224 gourdes à 400 gourdes dans l’informel et le prix du trajet a aussi augmenté. Le syndicaliste a appelé le gouvernement à faire le nécessaire.

Par ailleurs, le patron de l’ANADIPP n’était pas en mesure de dire si cette nouvelle pénurie a un quelconque rapport avec les récents conflits entre le gouvernement haïtien et les principaux importateurs de produits pétroliers dans le pays.

En juin dernier, l’État haïtien et les principaux importateurs de produits pétroliers (Total, Sol, Dinassa) se sont livrés à un bras de fer lorsque l’administration Moïse-Lafontant avait interdit le déchargement d’un pétrolier, une commande qui n’était pas passée par le BMPAD.

Ce choix des importateurs de pétrole avait été fait après que le BMPAD ait placé une commande de gasoil auprès de Novum Energy, sans appel d’offres. Les compagnies mettaient en avant la volonté « d’assurer » à cette « industrie de pouvoir continuer d’exercer son activité dans des conditions normales de gouvernance et de transparence », selon une correspondance adressée le 14 juin dernier au directeur du BMPAD.

En juillet, des mandats d'amener ont été décernés contre les directeurs généraux des trois principales compagnies distributrices de produits pétroliers en Haïti pour « introduction frauduleuse de produits pétroliers sur le territoire national », avaient fait savoir au Nouvelliste des sources judiciaires.

Le Nouvelliste a tenté en vain, mercredi, d’entrer en contact avec le directeur général du BMPAD pour avoir la confirmation de l’arrivée d’une nouvelle cargaison ce vendredi 5 janvier.

Robenson Geffrard et Roberson Alphonse source le nouvelliste