Une rencontre s’est tenue mardi 30 janvier entre les ministre haïtiens des Affaires étrangères et des Cultes, de l’économie et des Finances, de la Planification et de la Coopération Externe et l’ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Dégert, mais aussi les ambassadeurs et Chargés d'affaires d'Allemagne, d'Espagne, de France, des Pays-Bas et du Royaume Uni, dans le cadre de la reprise du Dialogue politique Haïti-Union européenne, a appris HPN dans un communiqué.

Du côté haïtien, l’accent a été mis sur l’excellente qualité des relations entre Haïti et l’Union européenne tout en soulignant la nécessité de mieux orienter le partenariat vers le développement durable du pays par le financement des programmes et projets structurants entrant dans le champ des priorités du gouvernement, informe-t-on.

Les questions relatives aux relations binationales et régionales d’Haïti ainsi qu’aux échanges commerciaux et à l'investissement entre Haïti et l'UE ont également été passées en revue, indique le communiqué.

Les deux parties se sont félicitées de la relance de ce processus et se sont engagées à travailler au renforcement du partenariat entre Haïti et l’Union européenne en vue de contribuer à la consolidation de la démocratie et des institutions, à la lutte contre la pauvreté et à la recherche d'une croissance économique inclusive et durable en Haïti. Elles ont convenu de réaliser des réunions de suivi et d’évaluation du partenariat sur une base régulière, rapporte-t-on.

L'Ambassadeur de l'UE en Haïti, poursuit-on, Vincent Dégert a, de son côté, mis l’accent sur la nécessité de disposer de ce canal de communication politique au plus haut niveau qui permet aux deux parties de discuter, d'une manière franche et constructive, des sujets essentiels comme l'État de droit, le respect des droits humains, les réformes structurelles et la gouvernance.

D’après le diplomate, le partenariat de longue date entre Haïti et l’Union européenne vise à aider le pays à consolider sa stabilité politique, économique et sociale, mais aussi à engager les réformes structurelles nécessaires à son développement et à l’amélioration continue de la qualité de vie de la population.

Quid dialogue politique Haïti/UE

Le Dialogue politique entre la République d’Haïti et l’Union européenne, a-t-on appris, est prévu au titre de l’article 8 de l’Accord de Cotonou qui fonde les relations entre l'Union européenne et le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP) dont fait partie Haïti. Il s'agit d'une rencontre annuelle, qui a toutefois été interrompue depuis 2014 en raison de l'instabilité politique et institutionnelle qui prévalait dans le pays. C’est un cadre exceptionnel d’échanges et de discussions entre les deux Parties sur les questions d'intérêt commun.

hpn