Un nouveau tremblement de terre, de magnitude 3.4 sur l’échelle de Richter, a été enregistré, le mercredi 17 janvier 2018, dans le département du Sud, indique un bulletin de l’Unité technique de sismologie (Uts) du Bureau des mines et de l’énergie (Bme), dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Son épicentre a été recensé à environ 7.5 km au nord-est de Port-à-Piment, à 17.6 km à l’est des Anglais et à 19 km à l’ouest de Camp-Perrin.

Dans des échanges, plusieurs habitantes et habitants, en divers points du territoire national d’Haïti, expriment leurs inquiétudes face à ces secousses telluriques, qui deviennent de plus en plus fréquentes, ces derniers temps.

A l’occasion du 8e anniversaire du tremblement de terre du mardi 12 janvier 2010, le sismologue et ingénieur géologue haïtien Claude Preptit a encouragé les autorités à adopter un plan d’aménagement des constructions en Haïti..

Par ailleurs, deux légers séismes ont été signalés dans deux départements du pays le mardi 16 janvier 2018, les départements des Nippes et du Sud-Est d’Haïti.

L’un, de ces tremblements de terre, de magnitude 3.29 sur l’échelle de Richter a été recensé dans les Nippes, à Fond-des-Nègres à environ 7.5 km d’Anse-à-Veau et à 18.5 km à l’ouest de Miragôane (Nippes).

L’épicentre de l’autre séisme, de magnitude 3.11, a été localisé à environ 14 km au nord-est de Belle Anse (département du Sud-Est d’Haïti).

Quelques jours avant le 8e anniversaire du tremblement de terre du mardi 12 janvier 2010, qui a fait 300 mille morts et d’importants dégâts matériels, une secousse tellurique - de magnitude 4.5 sur l’échelle de Richter - a été aussi enregistrée, près des Cayes (Sud), dans la matinée du lundi 8 janvier 2018.

L’épicentre du séisme du 8 janvier 2018 a été localisé en mer, à environ 100 km au sud des Cayes, à une profondeur de 20 km, avait précisé l’Uts.

