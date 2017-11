Plage à Port-Salut

Du Sénégal à la Chine ou au Mexique, le classement 2018 des meilleures destinations pour petits budgets est plus alléchant que jamais.

Nous avons de la chance, il semble que cette année les îles soient de la partie. En 2018, vous pourrez aller vous dorer la pilule sur une plage paradisiaque, des îles abordables du Panama aux archipels du Pacifique Sud pour les petites bourses.

Avec plus de 62 pays au compteur, l’animatrice Samantha Brown a exploré les recoins les plus reculés de la planète et les plus grandes métropoles. Sa nouvelle émission, « Samatha’s Brown’s Places to Love » (Les lieux préférés de Samantha Brown) débutera le 6 janvier sur la chaîne américaine PBS. Vous pouvez également suivre « celle qui a le plus beau métier du monde » sur Instagram. Voici quelques unes de ses destinations favorites.

1. Montréal, Canada

Le taux du dollar canadien est plutôt avantageux en ce moment. Montréal est une très belle ville, aux influences françaises du XVIIe manifestes. En 2017, la ville a accueilli l’une des œuvres d’art publiques les plus ambitieuses qui soient : Cité Mémoire, qui retrace 375 ans d’histoire de la ville en tableaux projetés sur les bâtiments et les rues du Vieux Montréal. C’est vraiment spectaculaire, et tout ce qu’il y a à faire pour en profiter, c’est télécharger une application gratuite.

2. Xi’an, Chine

Xi’an est l’ancienne capitale chinoise, et contrairement à Pékin, on peut facilement la parcourir à pied. Sa taille plus réduite (8 millions d’habitants) la rend également plus agréable à visiter. La ville est devenue une destination touristique avec la découverte de l’armée de terre cuite, les guerriers de Terracotta, qu’on peut aller voir pour seulement 19 €.

Astuce de pro : de nuit, les nombreux monuments de Xi’an sont artistiquement illuminés. Déambuler dans la ville et profiter de son atmosphère ne coûte rien.

3. Houston, Texas, États-Unis

Houston est l’une des villes les plus cosmopolites des États-Unis, avec une vitalité que Chicago et Miami lui envient. Elle possède l’une des meilleures gastronomies du pays, avec trois restaurants lauréats des James Beard Awards. Sa scène artistique s’étend des institutions déjà connues comme la Menil Collection, spécialisée en art moderne, jusqu’aux artistes locaux, comme le Project Row Houses. Beaucoup pensent que l’ouragan Harvey a détruit toute la ville, mais c’est loin d’être le cas. En revanche, les hôtels ont en effet du mal à se remplir et peuvent avoir tendance à baisser leurs tarifs.

Après avoir lancé Orbitz (une plateforme de réservation d’avions et d’hôtels), aux débuts de l’internet, et fondé le site de voyage KAYAK, Steve Hafner en connaît un rayon en matière de voyages. Voici ses lieux de villégiature aux tarifs abordables préférés.

4. San Miguel de Allende, Mexique

Petite ville de l’État de Guanajuato, San Miguel de Allende est l’un de ses lieux de vacances mexicains favoris. Relativement proche des États-Unis, les hôtels y sont de bonne qualité, la vie nocturne y est animée et la scène artistique est formidable. Les prix des vols au premier semestre 2018 ont baissé de 11 % en un an, et le peso mexicain est historiquement très bas, ce qui rend la visite de la ville très abordable pour chacun.

5. Barcelone, Espagne

La capitale catalane est un très bon choix de destination européenne pour petit budget. Elle compte certains des meilleurs musées du monde, arbore une architecture réellement incroyable, et n’est pas trop éloignée des plages, si vous en assez des visites. Même si elle fait partie de la zone euro, elle reste l’une des villes européennes les moins chères, et les prix des vols début 2018 ont baissé de 20 % par rapport au premier semestre 2017.

6. Curaçao

Cette île néerlandaise, en pleine mer des Caraïbes, a été épargnée par les ouragans de cet automne, et les prix des hôtels baissent de 11 % en 2018 : autant d’argent en plus à dépenser en activités aquatiques. C’est aussi l’un des meilleurs spots de randonnée sous-marine et de plongée des Caraïbes, et contrairement à d’autres îles où l’on serait tenté de rester à l’hôtel, Willemstad est une ville pleine de charme qui vaut le coup d’être visitée.

Lee Litumbe est la voix et le visage de la plateforme créative Spirited Pursuit. Les articles qu’elle y publie sont une source d’inspiration et une niche d’information pour les voyageurs. Camerounaise de naissance, élevée aux États-Unis, et profondément nomade, Lee Litumbe entreprend actuellement un voyage au long cours à travers l’Afrique. Elle cherche passionnément à changer la façon dont le monde voit l’Afrique, et dont les Africains se voient eux-mêmes. Ses aventures sont aussi disponibles sur Instagram. Voici ses conseils aux voyageurs.

7. Zanzibar, Tanzanie

Zanzibar, avec ses plages de sable blanc immaculé, ses récifs coralliens pleins de couleurs, ses nombreuses épices, sa culture variée et ses noms exotiques, attise la curiosité. Cette île à l’est de l’Afrique est pleine de contrastes. Si, comme Lee, vous aimez manger, découvrir une culture, partir à l’aventure, mais aussi profiter des jolies plages, alors Zanzibar est faite pour vous. Les billets d’avions ne sont peut-être pas donnés, mais une fois sur place vous n’aurez pas de problèmes d’argent.

8. Dakar, Sénégal

Le Sénégal est l’un des trois pays d’Afrique que l’auteure de Spirited Pursuit recommande toujours à la fois à ceux qui ne sont jamais allés sur ce continent et aux voyageurs chevronnés cherchant une nouvelle manière de découvrir l’Afrique. Elle adore Dakar, en particulier parce que c’est une ville très moderne, et qu’on s’y déplace facilement seul. C’est une destination habituée aux globe-trotters, mais vous y trouverez tout de même de quoi baigner dans le luxe à des prix raisonnables.

9. Port Salut, Haïti

En cherchant des récits de voyages sur ce qu’on appelait « la perle des Caraïbes », Lee a été très déçue (mais peu surprise) de ne trouver que des articles négatifs, donnant force détails sur le terrible tremblement de terre de 2010, parlant de violences, de grande pauvreté et de tragédies. Elle a pourtant trouvé à Les Cayes (Port Salut) des kilomètres de plages de sable fin et brillant, une mer azurée, et des rangées de cocotiers, ce qui était exactement ce qu’elle recherchait : une bonne alternative à ce qui est généralement associé à Haïti. Et en raison des logements peu chers et de la nourriture bon marché, Port Salut est une destination plus qu’abordable pour 2018.

Après avoir parcouru le globe ensemble, Kach et Jonathan Howe sont maintenant les auteurs et entrepreneurs des blogs Two Monkeys Travel et Mr and Mrs Howe. Ils ont visité ensemble plus de 80 pays, et les sept continents (dont l’Antarctique !), et sont sur le point d’embarquer dans une nouvelle aventure : l’exploration des océans à bord de leur voilier de 11 mètres, le SV Empress. Vous pouvez suivre leurs pérégrinations sur Instagram. Voici leurs conseils de voyage budgets.

10. Gaziantep, Turquie

Cette ville de Turquie est moins courue des touristes du monde entier que d’autres lieux plus à l’Ouest du pays. Mais elle tout aussi époustouflante, et a au moins autant à offrir aux voyageurs. À seulement 90 minutes d’avion d’Istanbul, Gaziantep est l’une des Villes Créatives de l’Unesco en gastronomie. C’est aussi la capitale turque de la pistache ! À Gaziantep, vous trouverez tout ce que vous auriez à Istanbul, mais avec des interactions plus authentiques, et pour beaucoup moins cher.

11. Herceg Novi, Monténégro

Nichée entre le bleu céruléen de la mer Adriatique et l’impressionnant Mont Orjen, Herceg Novi a l’une des histoires les plus tourmentées d’Europe. Pour un voyageur à petit budget, ça veut dire que vous verrez une architecture incroyablement éclectique, et que vous aurez des cours d’histoire, tout en découvrant l’une des régions les moins chères d’Europe. Ce coin est aussi connu pour ses sources chaudes, ses bains de boue et ses plages cachées. Plusieurs d’entre elles ne sont accessibles que par bateau, et le couple de voyageurs espère s’y rendre début 2018. Peut-être les y croiserez-vous !

12. Zagreb, Croatie

Les côtes croates et l’Ouest de l’Istrie sont souvent bondés de touristes, mais lors d’une récente visite, nous nous sommes rendu compte que l’expérience est très différente à Zagreb, la capitale du pays. Avec son architecture austro-hongroise très bien préservée, ses restaurants à bas prix et ses caves vinicoles avoisinantes, elle vaut le coup d’y passer quelques jours.

Photographe, et célèbre voyageuse solitaire, Laura Austin a récemment interrompu son nomadisme pour la sortie de son premier livre, « SOLO: A guidebook to traveling alone ». Cet ouvrage de 76 pages est une espèce de journal de bord, agrémenté de photos, de réflexions, et de conseils pratiques pour voyageurs. Vous pouvez suivre ses plus belles aventures sur Instagram. Laura nous fait part de ses meilleures découvertes.

13. Yelapa, Mexique

Si vous cherchez une destination exotique sans casser votre épargne, alors l’hôtel Verana, à Yelapa, au Mexique, est fait pour vous ! Après un vol jusqu’à Puerta Vallarta, et un trajet en bateau jusqu’à Yelapa, vous arriverez dans cet incroyable hôtel caché au milieu de la jungle mexicaine. En montant quelques marches de pierre, vous verrez apparaître devant vous dix bungalows uniques, dans lesquels vous trouverez autant d’aventures que de luxe… à un prix raisonnable.

14. Moab, Utah, États-Unis

Vous découvrirez à Moab les paysages les plus incroyables et les plus différents sur une très petite zone, avec deux parcs nationaux à 20 minutes l’un de l’autre. Laura recommande également de passer la nuit au Moab Under Canvas, pour dormir sous tente dans un cadre idyllique. C’est très bon pour votre portefeuille, et pour votre dos.

15 Parc d’Anza-Borrego, Californie, États-Unis

Pour tous ceux qui vivent sur la côte Ouest des États-Unis, Palm Spring et Joshua Tree sont les destinations de désert touristiques par excellence. Mais avez-vous déjà entendu parler de l’Anza-Borrego State Park ? À seulement une heure et demie de Palm Spring, vous serez enfin loin des foules, au milieu de paysages désertiques d’une beauté à couper le souffle…

Hande Cilek est l’une des voyageuses les plus connues de Turquie. Du Cap de Bonne Espérance en Afrique du Sud, aux pépites cachées près de chez elle, cette globe-trotteuse ne refuse jamais une aventure. L’auteure du blog Gümüs Pusula (en turc) s’est récemment installée en Californie. Vous pouvez suivre ses excursions sur Instagram. Elle nous donne quelques conseils.

16. La Namibie

Ce pays d’Afrique de l’Ouest est un paradis pour voyageurs : on y trouve de l’aventure, des paysages magnifiques, et une nature vierge de la patte de l’homme. Cette destination est aussi beaucoup moins prisée des touristes que l’Afrique du Sud voisine, avec des prix pourtant tout aussi abordables. Hande n’oubliera jamais son ascension de la plus vieille dune du monde, ou son safari en jeep à la jonction du désert de sable et de l’océan Atlantique.

17. La Bosnie Herzégovine

Ce petit pays d’Europe a une longue histoire, une culture riche, et des paysages naturels verdoyants pleins de rivières et de chutes d’eau. Plus on voyage en Bosnie, plus on veut apprendre à connaître cette contrée. Elle est aussi moins chère que beaucoup de pays européen, ce qui n’est pas négligeable.

18. Le Maroc

On a l’impression, au Maroc, d’avoir été transporté dans un autre monde de couleurs, d’odeurs et de saveurs. En déambulant dans les rues de Fez, ou en vous aventurant dans le Sahara, vous aurez l’impression de remonter le temps. Le coût de la vie y est très peu cher, vous pourrez donc facilement vous permettre des restaurants un peu chics ou un moment de détente au hammam.

Matt Kepnes s’est fait connaître dès les débuts des blogs de voyage, et son site éponyme, Nomadic Matt, est maintenant un incontournable. Il publie cette année la troisième édition de son livre How to travel the world on $50 a day (Comment voyager autour du monde avec 50 $ par jour). Pour fêter cette nouvelle édition, il offre même un an de voyage à une personne. Si vous participez avant le 30 novembre, vous pourriez être l’heureux(se) élu(e) ! Voici ses destinations à petit prix.

19. La Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande n’est habituellement pas considérée comme une destination très abordable, mais le dollar néo-zélandais est au plus bas depuis plusieurs années, ce qui fait que c’est le meilleur moment pour s’y rendre. Vous en aurez bien davantage pour votre argent qu’auparavant. Parfois, voyager sans trop dépenser peut se résumer à cela.

20. Les Fiji

Beaucoup de monde pense que les archipels du Pacifique Sud sont plein d’îles et de stations balnéaires très chères, mais les Fidji sont en fait un paradis pour voyageurs économes. On y trouve de nombreux hôtels, des maisons d’hôtes abordables, de la cuisine bon marché (mais délicieuse) et de magnifiques plages.

21. Santiago, Chili

Santiago attire moins l’attention que Buenos Aires, en Argentine, mais c’est une ville très vivante, truffée de restaurants gastronomiques, prisée des startups, avec de nombreux espaces de co-working, et surtout une vie nocturne formidable. La vie n’y est pas chère, vous en aurez donc pour votre argent avec de bons logements et de la nourriture de qualité, pour une fraction des prix argentins.

Harjinder Singh Kukreja, voyageur, amateur de chocolat, et activiste Sikh, voyage autour du monde avec sa famille. Vous pouvez le suivre sur Instagram. Voici ses destinations favorites.

22. Amritsar, Inde

La ville d’Amritsar abrite le Harmandir Sâhib, plus connu sous le nom de « Temple d’Or ». Elle est un centre religieux et de pèlerinage Sikh très important. Cette cité du Nord-ouest de l’Inde étale une architecture ornementée, mais aussi des traces de la douloureuse colonisation britannique. Même si elle accueille des milliers de touristes chaque jour, un voyageur soucieux de son budget saura facilement y trouver son bonheur.

23. Paris, France

Paris (et la France) sont souvent considérées comme des destinations assez coûteuses, mais on peut visiter la ville lumière sans se ruiner. Si vous vous contentez d’activités familiales, comme les musées et les parcs (peu chers, voire gratuits), vous devriez vous en sortir facilement. Privilégiez les airbnb ou les locations courtes, puisqu’il est facile en Europe d’avoir un très bon logement pour moins cher qu’un hôtel.

Amirah et Jarell Cook écument le globe depuis quatre ans, dans une lune de miel qui n’en finit pas. Ce qui aurait rendu d’autres couples dingues les a menés vers une vie d’aventures. Amirah a également écrit un livre sur la vie d’expatrié. Vous pouvez suivre leurs voyages sur Instagram. Voici les lieux abordables qui les ont marqués.

24. Koh Lanta, Krabi, Thaïlande

Contrairement à ses voisines plus populaires, cette île thaïlandaise aux longues plages de sable blanc et aux eaux bleutées est bien moins courue des touristes. D’accès facile depuis l’aéroport international de Krabi, Koh Lanta offre tout ce qu’on peut rechercher sur les autres îles de la région, des massages aux sports aquatiques, mais pour bien moins cher. Profitez en vite, parce que les futures stations balnéaires de luxe vont rapidement faire monter les prix et la fréquentation…

25. Granada, Nicaragua

Après avoir été élue comme l’une des destinations de retraite les plus prisées, le nombre de visiteurs est grimpé en flèche dans cette ville autrefois discrète. L’architecture espagnole colorée vous transportera lors de vos balades dans Granada. Allez-y dès que possible pour profiter de cette destination encore peu chère.

26. Koh Dach (l’île de la soie), Phnom Penh, Cambodge

L’île de la soie doit don nom à son importante production de tissus colorés tissés à la main. Ce bijou discret est situé tout près de la capitale, Phnom Penh. Cette petite île comprend non seulement des fabriques de soie, mais aussi quelques temples qui se visitent. Un pont et un ferry permettent de facilement rejoindre la ville animée, ou au contraire de lui échapper en trouvant du repos sur cette île du Mékong.

27. Bastimentos Island, Bocas Del Toro, Panama

En pleine mer des Caraïbes, l’île de Bastimentos est un rêve pour les globe-trotteurs. Avec des activités à la fois au coeur de la jungle ou sous les mers, cette grande île est majoritairement inhabitée, ce qui la rend parfaite pour l’exploration. Par ailleurs, on voyage facilement et à moindre coût entre les îles de l’archipel.

SOurce FORBES