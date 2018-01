L’annonce a été faite ce dimanche 28 janvier à Fort-Lauderdale (Floride) lors de l’événement baptisé « le 1er gala de millionnaires haïtiens », organisé par l’organisation « Brothers Investment Group International », en présence du Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger, Stéphanie Auguste, et celui de l’Agriculture, Carmel André Belliard.

Ces millionnaires de la diaspora haïtienne des Etats-Unis ciblent comme pôles d’investissement sur Haïti l’énergie, l’immobilier et l’Agriculture. Espérant que l’Etat haïtien travaille continûment à l’amélioration du climat d’investissement, ils se disent prêts à agir rapidement.

Jean Pierre Anson, Président de Brothers Investment Group International, estime qu’il est temps de faire évoluer le rapport entre Haïti et sa diaspora en ayant conscience que le système de transfert d’argent et de l’humanitaire ne permettra jamais à la presqu’ile de prendre son envol vers le développement. « Haïti a besoin de vrais investissements de sa diaspora », réclame-t-il.

Brothers Investment Group International se veut le plus grand consortium de millionnaires haïtiens de la diaspora travaillant effectivement et concrètement via la toute première banque américaine d’investissement et de crédit d’initiative de la communauté haïtienne : Brothers Capital Bank & Trust.

haitiz