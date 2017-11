L’Union des normaliennes et normaliens, éducatrices et éducateurs haïtiens (Unnoeh) souhaite des sanctions contre les individus, qui seraient impliqués dans la falsification de chèques au Ministère de l’intérieur et des collectivités territoriales (Mict).

« Il y a une certaine hypocrisie des dirigeants haïtiens dans la lutte contre la corruption. Ils haussent la voix dans les médias à ce sujet, alors que la majorité d’entre eux seraient impliqués également dans la corruption », dénonce, dans une interview à l’agence en ligne AlterPresse, le coordonnateur de l’Unnoeh, Georges Wilbert Franck.

Le dossier de surfacturation de kits scolaires, dans lequel l’ancien titulaire du Ministère des affaires sociales et du travail (Mast), Roosevelt Bellevue, était accusé, devrait être une occasion, pour l’actuelle administration politique, de tracer un exemple, à l’encontre de celles et de ceux qui voudraient piller les caisses de l’État, estime l’Unnoeh.

« Bellevue n’est pas le seul responsable… d’autres acteurs sont complices. Peut-être qu’ils se trouvent du côté de celles et de ceux qui décident ».

L’ancien titulaire du Mast a été démis de ses fonctions, pour son implication présumée dans un scandale de « surfacturation » d’environ 50 mille kits scolaires, dans le cadre de la planification de la rentrée académique 2017-2018.

Il faut des dirigeants, capables de prendre de bonnes et grandes décisions, sans tenir compte de l’appartenance politique des individus, espère l’Unnoeh.

Plus de 19 millions de gourdes détournées du Mict, à partir de falsification de signatures

Des faussaires ont réussi à soutirer plus de 19 millions de gourdes du trésor public, en imitant la signature du titulaire du Mict, Max Rudolph Saint Albin, et celle du comptable public, afin d`encaisser ces chèques falsifiés, selon un recoupement, fait à partir d’une correspondance du Ministère de l’économie et des finances (Mef), en date du 12 octobre 2017, attirant l’attention du Mict sur des cas de fraudes.

Une douzaine d’arrestations ont été déjà effectuées par la Police nationale d’haïti (Pnh). Plusieurs institutions nationales et internationales seraient en train de conjuguer leurs efforts, dans l’objectif de boucler cette enquête et de faire appréhender tous les individus, qui seraient impliqués dans le détournement de ces fonds publics.

« L’enquête est sur la bonne voie. Un réseau, ayant des ramifications dans les secteurs public et privé, et spécialisé dans la falsification des chèques, a été découvert », a révélé Saint-Albin, en conférence de presse, le mercredi 8 novembre 2017, pour faire le point sur le dossier des chèques falsifiés, utilisés pour pirater un compte bancaire du Mict.

« Le Mict est pour la transparence, dans le cadre de l’enquête sur cette falsification de chèques »… , insiste Saint-Albin, qui appelle à la vigilance, dans les autres ministères, par la « mise en place de procédures de réconciliations bancaires régulières » et l’ « utilisation de services d’accès en ligne aux comptes bancaires de ces institutions publiques ».

Parallèlement, Saint-Albin encourage l’Association professionnelle des banques (Apb) à renforcer les procédures régulières de contrôle, relatif aux informations des clientes et clients.

Fraude de 3 millions de gourdes, en août 2017, au Menfp

Au mois d’août 2017, une fraude de plus de 3 millions de gourdes, impliquant 68 directeurs d’écoles et quatre inspecteurs du Ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (Menfp), a été découverte, après une enquête interne.

L’opinion publique attend de voir fixer les responsabilités dans tous ces dossiers de corruption et d’autres cas de malversations, soupçonnés au sein de l’administration publique en Haïti, comme la gestion des fonds PetroCaribe.

Alter Presse