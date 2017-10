Une équipe technique composée d’un expert cubain en agroforesterie, d’un représentant de la Direction de la Coopération Externe du Ministère de l'Agriculture de Cuba et d’un représentant du bureau sous-régional de la FAO à Panama, a réalisé une mission en Haïti, entre le 19 et le 25 septembre 2017dans le cadre d'une coopération tripartite entre le ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), le gouvernement cubain et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Assistée par des cadres du MARNDR et de la FAO, cette mission technique avait pour principale mission d’élaborer un Projet de Coopération Technique (PCT) portant sur l’agroforesterie, notamment dans la filière des cocotiers, lit-on dans un communiqué de FAO-Haïti daté du 5 octobre.

Selon la stratégie adoptée, le projet passera par une phase pilote d’une durée de 18 mois, qui débouchera sur un programme d'agroforesterie d'envergure nationale. La commune de Saint Jean du Sud a été retenue pour l'expérience pilote.

À la fin de la mission, une séance de restitution a été organisée au MARNDR en présence du ministre de l’Agriculture, l'Ing. Agr. Carmel André Béliard, du représentant de la FAO en Haïti, Dr. Nathanael Hishamunda et de l'Ambassadeur Cubain, M. Luis Castillo.

source le nouvelliste