Des agents de police du CIMO (Corps d’intervention et du maintien d’ordre) encagoulés et lourdement armés ont été déployés jeudi à la Faculté des Sciences humaines dans le but de favoriser la reprise des cours paralysés depuis plusieurs mois. Les inscriptions se poursuivent encore ce vendredi et d’autres étudiants continuent à défiler au Décanat de cette institution d’enseignement supérieur pour remplir les formalités nécessaires, a constaté HPN.

Avec le déploiement de la PNH dont la présence est critiquée par des universitaires, une nouvelle session s’apprêterait à démarrer après environ dix mois d'inactivité au sein de la FASCH. Un groupe d'étudiants écartés de l'établissement par le Décanat avait fait avorter les tentatives de reprise.

Si cette décision qui fait suite à une résolution prise en décembre 2017 par le Conseil de l’Université d’État d’Haïti, est accueillie vivement par la majorité des étudiants qui semblent à tout prix vouloir reprendre leurs activités académiques, elle est par contre très mal vue par le groupe d’étudiants protestataires qui y voit une violation de l’enceinte de la FASCH.

Suivant les prévisions des dirigeants de cette faculté, les activités académiques doivent recommencer normalement le 24 février 2018 après les festivités carnavalesques.

Phabiola Louis, une étudiante de la FASCH s’est réjouie de cette tentative pour la reprise des cours qui divise des étudiants qui ont même failli en venir aux mains jeudi.

« Je serai très contente si les dirigeants de l’UEH prennent toutes les mesures nécessaires pour faire fonctionner la faculté normalement. J’aurais bien aimé boucler mes études supérieures pour pouvoir avancer », a confié à HPN cette étudiante en 3e année de Communication sociale.

Faisant partie de la promotion de mars 2014, Phabiola Louis se plaint d’avoir déjà perdu trois sessions d’études. "A cause d’un petit groupe de réactionnaires qui avaient pris la faculté en otage sous les regards impuissants de ses dirigeants".

Elle nous informe que ce mouvement de blocage des cours a commencé à la FASCH depuis le vendredi 17 mars, lors de la vente signature du livre d’un professeur dénommé Pierre Negaug Dupenor intitulé : « Communication et développement en Haïti » où les étudiants éclipsés entamaient un mouvement de panique et parlaient depuis lors de la réforme de l’Université.

