« Changeons le système, pas le climat » est le thème de la troisième édition du Village Alternatiba, qui se déroule, les vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017, pour la première fois, à Cité Soleil (nord de la capitale)..

Le programme complet a été dévoilé par le responsable du Groupe d’action francophone pour l’environnement (Gafe), David Tilus, lors d’une conférence de presse, le mardi 5 décembre 2017, à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Le vendredi 8 décembre 2017, une conférence sera animée par l’ingénieur géologue Claude Préptit, directeur général du Bureau des mines et de l’énergie (Bme) et responsable de l’Unité technique de sismologie (Uts) sur la vulnérabilité du département de l’Ouest d’Haïti, spécifiquement de la commune de Cité Soleil.

Est également prévue la projection du film « Irrintzina le cri de la génération climat » de Sandra Blondel et Pascal Hennequin, suivie d’animation culturelle.

Irrintzina constitue « un cri d’alarme sur l’effondrement de notre monde ; mais aussi un cri de joie, poussé par des centaines de militantes et de militants déterminés qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient rien, personne ne le ferait à leur place », décrit un document.

Le samedi 9 décembre 2017, « la transition énergétique en Haïti » est le thème d’une table ronde, avec Réginald Noel, spécialiste en bio énergie, Alex Georges, directeur de l’entreprise d’énergie solaire Enersa, Marc Antoine Archer, coordonnateur général de l’Observatoire de l’énergie en Haïti.

Deux autres tables rondes auront lieu autour de « valoriser les déchets : Haïti enfin de route », avec Pascale Naquin, Joaneson Lacouret, Gaston Jean et Javier San Roman ; et de « y a-t-il des citoyennes et citoyens engagés en Haïti », avec le cinéaste Arnold Antonin, Ronel Lefranc et Elisabeth Coriolan.

Durant les deux journées d’activités, il y aura une exposition permanente autour du thème « un homme sain dans un environnement sain : plaidoyer pour l’environnement et la citoyenneté en Haïti », ainsi que des animations d’éducation relative à l’environnement.

Y seront également exposés des œuvres d’art, artisanales, des échantillons d’engrais organiques, des brochures sur les bonnes pratiques agricoles environnementales ainsi que sur le vermi-compostage.

Figureront, parmi les produits exposés, des savons recyclés, des plantes, réchauds (améliorés et au propane), lampes solaires, panneaux solaires, des briquettes de charbon, des toilettes écologiques, des affiches et livres.

Alter Presse