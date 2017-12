L’Organisation Wozo Haïti (OWHA) qui travaille depuis 2010 dans les dix départements du pays mais aussi dans des pays étrangers contre la violence pour la construction des communautés de paix et créatives, a lancé officiellement mardi sa campagne nationale du «Vivre ensemble», a constaté Haiti Press Network.

La Campagne nationale du «Vivre ensemble » qui prendra fin en février 2018, réunit des leaders venant de tous les départements d’Haïti autour du thème : « N ap pliye men nou pap kase », ont informé les responsables de ce programme dont la philosophie de formation porte sur une approche psychosociale.

Selon Smith Raphaël, responsable de formation, l’Organisation Wozo Haïti est une initiative haïtienne non sectaire qui facilite la résolution des problèmes individuels au sein de groupes et des communautés avec son fameux slogan : « Kase Chenn Vyolans Konstwi Moun ak Kominote ki an Sante ».

« Le vivre ensemble perd graduellement de ce que ça c’était autrefois dans la société. Nous entendons par cette initiative porter les communautés à prendre conscience de ce fait par un processus de sensibilisation. Ce, dans le souci d’une société moins violente et plus équilibrée », déclare M. Raphaël.

Travaillant particulièrement dans le domaine de la santé mentale, notamment avec les personnes ayant des difficultés mentales et d’adaptation dans l’objectif d’un processus de voyage guérison trauma, l’Organisation Wozo Haïti a déjà mis en place à travers le pays 105 clubs de travail avec les communautés, a fait savoir pour sa part, Amos Saint-Louis, chargé de la coordination de ces clubs.

Ce programme touche déjà trois pays du continent africain. Il s’agit de Burundi, du Congo et de la Zambie. Des participants venus de l’Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas ont aussi déjà suivi cette formation, informe Saint-Louis.

L'Organisation Wozo Haïti (OWHA) est dirigé sur tout le territoire national par M. Carly Michel.

Alix Laroche HPN