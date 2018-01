Youri Latortue

Le président de l’Assemblée nationale, le sénateur Youri Latortue a exprimé clairement son insatisfaction par rapport aux résultats fournis jusqu’ici par le gouvernement du Dr Jack Guy Lafontant. Il plaide en faveur d’un gros remaniement ministériel et propose au président de la République de le faire à sa manière le plus vite possible.

Selon le président de l’Assemblée nationale et du Sénat qui intervenait, mercredi 3 janvier sur les ondes de radio Scoop FM, le gouvernement de Jack Guy Lafontant est trop attentiste. Alors que le président agit sans relâche. Le gouvernement, laisse-t-il comprendre plus loin, ne fait que de la gestion administrative, surtout en ce qui a trait au fonctionnement et au paiement des salaires.

Très peu de progrès du point de vue de la croissance économique est constaté dans le pays, a déploré le sénateur Youri Latortue, lequel critique également le manque d’harmonisation entre les actions posées par le chef de l’État et les membres du gouvernement.

« Le président de la République doit faire de son mieux pour ne pas rater 2018, 2019 et 2020, trois années cruciales pour qu’on puisse sentir l’atterrissage de son programme comme il l’avait promis en campagne électorale », conseille l’élu de l’Artibonite, avant d’inviter le premier citoyen de la nation à regarder les choses autrement.

D’après le parlementaire, le président Jovenel Moïse peut replâtrer le gouvernement, il peut le renvoyer ou faire ce qu’il veut avec suivant sa décision. Mais il croit fermement qu’un gros remaniement au niveau du gouvernement est nécessaire en vue de redresser la barre.

Alix Laroche source HPN