Un individu a foncé sur une piste cyclable, ce mardi dans le quartier de Tribeca à Manhattan. Le maire de New York confirme qu'il s'agit d'un acte terroriste.

Au moins huit personnes ont été tuées à Manhattan et douze autres ont été blessées après une attaque au véhicule bélier sur une piste cyclable, selon un bilan dressé par le maire de New York, Bill de Blasio. L'attaque au pick-up, qui a eu lieu mardi après-midi, a rapidement été qualifiée d'acte terroriste par la police new-yorkaise.

Le pick-up s'est engagé sur un passage réservé aux piétons et aux cyclistes, sur West street le long de la rivière Hudson, au niveau de West Houston street. Cette voiture de location Home Depot a foncé en direction du sud sur plus d'un kilomètre. Elle est sorti de la piste cyclable au niveau de Chambers Street et à heurté un bus scolaire.

Le suspect est alors sorti en courant de son véhicule en brandissant deux armes, d'après la police. Six personnes ont été tuées sur le coup, et deux autres des suites de leurs blessures a précisé le chef de la police de New York lors d'une conférence de presse.

Un acte terroriste pour la police

La police a tiré sur l'assaillant, un homme de 29 ans, et l'a arrêté. Touché à l'abdomen, il est soigné dans un hôpital voisin. Il n'y a pas d'autre suspect pour le moment. Les autorités policières traitent les faits comme une attaque terroriste en raison des déclarations du suspect au moment de son arrestation.

"Il y a eu une collision raconte un élève de la Stuyvesant high school cité par le New York Post... Il est sorti d'une des voitures. Il avait deux armes. On a cru que c'était un truc d'Halloween. Il a commencé à courir sur la chaussée. Il y avait une autre personne avec une chemise verte qui le poursuivait."

La dernière alerte de ce type à New York remonte au 22 mai dernier, quand un ancien militaire avait lancé sa voiture à toute allure sur le trottoir à Times Square, tuant une jeune femme et blessant 22 autres personnes.

