De gauche à droite : Jimmy Carter, George H. W. Bush, Barack Obama, George W. Bush et Bill Clinton, lors de la levée de fonds pour les sinistrés des ouragans Harvey, Irma et Maria, à College Station, au Texas, le 21 octobre. Richard Carson / REUTERS En s

La démarche des trois anciens présidents démocrates et des deux républicains a permis de récolter plus de 31 millions de dollars auprès de 80 000 donateurs, une somme qui ira aux victimes des récents ouragans Harvey, Irma et Maria.

L’actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump n’assistait pas à l’événement, mais il avait fait parvenir auparavant un message vidéo dans lequel il qualifiait celui-ci de « magnifique » et d’« effort vital ».

« En tant qu’ex-présidents, nous avons voulu aider nos compatriotes à commencer à se relever », a déclaré Barack Obama dans un enregistrement au début du concert, diffusé en direct de la ville universitaire de College Station. « Les gens ici ont été blessés, mais comme a dit un Texan : “Au Texas, on a plus d’amour que d’eau.” », a lancé George W. Bush.

Le groupe de country de Lee Greenwood a ouvert le concert avec sa chanson Proud to Be an American (« fier d’être un Américain »), donnant le ton à la suite du show qui a vu défiler sur scène, entre autres, Robert Earl Keen, The Gatlin Brothers, Stephanie Quayle et Sam Moore.

AFP et le monde