Lutte contre la corruption, Donald Trump met son poids dans la balance en sanctionnant au départ 13 citoyens de pays divers accusés de corruption ou de violation des droits de l’homme.

Signé depuis le 21 décembre 2017 par le président Donald Trump avant de partir en vacances pour la Floride, le monde entier a appris au jour de Noël que les américains qu’à travers un « Executive Order » vont poursuivre des violateurs de droits humains et ou tout individu dénoncé de pratique de corruption dans son pays.

Donald Trump qui dit « constater la prévalence et la gravité des atteintes aux droits de l’homme et de la corruption qui ont leur origine, en totalité ou en partie, en dehors des États-Unis, telles que celles commises ou dirigées par des personnes énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance » est parvenu à cette résolution le 21 décembre dernier.

Pour le président américain, la corruption et la violation des droits humains « ont atteint une telle ampleur et gravité qu’elles menacent la stabilité des systèmes politiques et économiques internationaux« .

En Haïti, un dernier rapport établi sur la dilapidation de fonds de Petro Caribe, dont la corruption serait à la base, ne peut plus poursuivre son chemin jusqu’à arriver à interroger les « indexés« , ont fait remarquer des parlementaires de l’opposition en minorité. Le président haïtien Jovenel Moise s’y est dit formellement opposé, selon ses propres déclarations lors de sa tournée en Europe à la mi-décembre, en présence de ses concitoyens à Paris.

De son côté, le président américain a déclaré « une urgence nationale pour faire face à cette menace« , qu’engendre la corruption.

« Je détermine donc que les violations graves des droits de l’homme et la corruption dans le monde constituent une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis, et je déclare une urgence nationale pour faire face à cette menace« , a-t-il écrit le 21 décembre avant d’apposer sa signature au bas de cet « Executive Order » menaçant la saisie des avoirs de 13 personnes originaires d’au moins d’une dizaine de pays dont la République Dominicaine.

La décision qui, semble-t-il, a pour effet immédiat, atteste que « Tous les biens et intérêts qui sont situés aux États-Unis, qui sont acheminés vers les États-Unis ou qui sont ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne américaine des personnes suivantes (au nombre de 13) sont bloqués et ne peuvent être transférés, payés , exportés, retirés ou autrement distribués« .

Donald Trump a instruit son Secrétaire du Trésor, en étroite collaboration avec le Secrétaire d’ Etat et celui de la Justice (Attorney General) à prendre toutes les mesures, y compris l’adoption de règles et de règlements, et à utiliser tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi pour appliquer la présente ordonnance.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

1. Mukhtar Hamid Shah; Date of Birth (DOB) August 11, 1939; alt. DOB November 8, 1939; nationality, Pakistan

2. Angel Rondon Rijo; DOB July 16, 1950; nationality, Dominican Republic

3. Dan Gertler; DOB December 23, 1973; nationality, Israel; alt. nationality, Democratic Republic of the Congo

4. Maung Maung Soe; DOB March 1964; nationality, Burma

5. Yahya Jammeh; DOB May 25, 1965; nationality, The Gambia

6. Sergey Kusiuk; DOB December 1, 1966; nationality, Ukraine; alt. nationality, Russia

7. Benjamin Bol Mel; DOB January 3, 1978; alt. DOB December 24, 1978; nationality, South Sudan; alt. nationality, Sudan

8. Julio Antonio Juárez Ramírez; DOB December 1, 1980; nationality, Guatemala

9. Goulnora Islamovna Karimova; DOB July 8, 1972; nationality, Uzbekistan

10. Slobodan Tesic; DOB December 21, 1958; nationality, Serbia

11. Artem Yuryevich Chayka; DOB September 25, 1975; nationality, Russia

12. Gao Yan; DOB April 1963; nationality, China

13. Roberto Jose Rivas Reyes; DOB July 6, 1954; nationality, Nicaragua

Rezonordwest