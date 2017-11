Le président américain Donald Trump et son épouse Melania saluent les forces aériennes américaines de la base de Yokota, au Japon, ce dimanche 5 novembre 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

C'est avec un ton martial que Donald Trump a lancé sa tournée asiatique. A peine arrivé sur la base américaine de Yokota, à l'ouest de Tokyo, au Japon, le président américain a mis en garde la Corée du Nord, devant des centaines de militaires. Ce message ferme laisse, une fois encore, planer la menace d'un affrontement militaire.

Face à une Corée du Nord qui considère Donald Trump comme irrémédiablement dérangé, le président américain, à son arrivée à Tokyo, répond devant des troupes américaines, après avoir revêtu un blouson d’aviateur, qu’aucune nation, aucun dictateur ne doit sous-estimer la détermination des Etats-Unis. « Ceux qui nous ont sous-estimés par le passé, cela n’a pas été agréable pour eux, n’est-ce pas ? Nous ne céderons jamais, nous n’hésiterons pas ni ne faiblirons dans la défense de notre peuple, de notre liberté et de notre grand drapeau Américain », a-t-il ajouté.

« Nous dominons les airs et les mers. Et si nécessaire, nous sommes prêts à nous battre et à gagner - comme toujours - les guerres », a-t-il encore déclaré. Selon l’agence de presse japonaise Kyodo, Donald Trump aurait dit un peu plus tôt que le Japon aurait dû détruire en vol le missile nord-coréen qui a survolé, il y a quelques semaines, son territoire.

Sans concession

Face aux ambitions nucléaires nord-coréennes, Donald Trump à Tokyo se veut sans concession. Ses mots durs, sa défiance, trahissent le vide de la diplomatie américaine en Asie, estiment des analystes à Tokyo. Donald Trump, ajoutent-ils, donne à penser qu’aucune solution militaire est possible pour mettre fin aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord. A moins que le président américain ne bluffe.

Donald Trump a aussi annoncé qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine, dont il sollicitera l'aide sur le dossier nord-coréen, au cours de sa tournée asiatique. Celle-ci le mènera en Corée du Sud, en Chine, aux Philippines et au Vietnam, le Vietnam où 27 personnes ont péri après le passage du typhon Damrey, samedi 4 novembre. Vingt-deux autres personnes y sont toujours portées disparues. La violente tempête est la douzième à frapper le pays cette année. Quelque 40 000 habitations ont été endommagées.

Frédéric Charles et RFI