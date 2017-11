Valerie Plante

La nette progression de Valérie Plante, entrevue par les sondeurs, s'est confirmée dimanche soir : elle deviendra la première mairesse de l'histoire de Montréal, selon les projections de Radio-Canada.

Vers 21 h 55, Mme Plante était en avance avec 51 % des voix, contre 46 % pour Denis Coderre. Elle détenait plus de 16 500 voix de plus que le maire sortant.

Denis Coderre a voté vers 10 h 15 dans l’arrondissement de Montréal-Nord. « La parole est à la population. On mérite leur confiance. On espère avoir leur confiance et leur appui », a-t-il dit après avoir déposé son bulletin de vote dans l’urne.

Valérie Plante a pour sa part voté dans l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie un peu avant midi. « Je suis extrêmement fière des idées que nous avons mises de l’avant, de la vision présentée, du travail de mon équipe sur le terrain. C’était définitivement une élection contagieuse, parce que les Montréalais ont manifesté leur intérêt pour Projet Montréal et pour leurs idées », a déclaré l’opposante au maire sortant.

Participation

Parmi les 1,1 million de Montréalais attendus aux urnes, 31,59 % des électeurs avaient exercé leur droit de vote à 16 h. Ce taux inclut le vote par anticipation, le vote au bureau du président, le vote itinérant et le vote à domicile.

En 2013, le taux de participation aux élections municipales avait atteint 43,3 % à Montréal.

Cette année, 3380 bureaux de vote étaient répartis dans 470 sites, soit une soixantaine de moins qu'en 2013.

Radio Canada