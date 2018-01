Sous le thème « Convivialité et coopération pour de meilleures relations binationales », la 7eme édition de la semaine de la diaspora en République Dominicaine, se tiendra du 13 au 20 avril dans 5 villes dominicaines, a informé ce lundi Johanne Dimanche, coordonnatrice de l’évènement pour la Fondation Zile.

Selon le programme adopté lors d’une rencontre communautaire qui a bénéficié de la participation de professionnels, gens d’affaires, religieux, universitaires entre autres, plus de 25 activités allant d’un tournoi de football à des conférences thématiques, des spectacles culturels, des programmes de radio et de télevision, sont prévus au menu.

Des figures publiques de la communauté tels le Rev. Leonel Charles, le Dr Joseph Chérubin, président du Mouvement social des travailleurs haïtiens (MOSCTHA), l’ économiste Harold Joseph de « Nap sove Ayiti » (NAPSA), Edwin Paraison, ancien titulaire du MHAVE, intègrent un comité de coordination de 20 membres.

« La semaine de la diaspora considérée comme l’évènement le plus important de la communauté, attire un autre regard sur Haïti et sur les Haïtiens dans la société dominicaine et dans le monde » a fait savoir Johanne Dimanche qui a aussi expliqué qu’atteindre cette 7ème édition en améliorant chaque année le programme offert au public, a été possible grâce à l’appui de certaines entreprises dominicaines et haïtiennes, notamment la VIMENCA/Western Union en qualité de sponsor officiel.

« Nous avons prouvé ce qu’il est possible de faire avec peu de moyens financiers, mais il faut aujourd’hui un engagement beaucoup plus dynamique de toutes les parties prenantes, notamment les entités officielles concernées dans les deux pays a-t-elle souligné.

Johanne Dimanche a annoncé une innovation pour cette année, avec la retransmission en direct, à travers les réseaux sociaux de toutes les activités et la possibilité d’interaction entre les participants sur place et les internautes de n’importe quel point du monde.

Deux cinéastes haïtiens Raynald Delerme et Watson Balmir, membres du comité de coordination, ont offert leur concours pour concrétiser cet aspect.

Les villes dominicaines retenues sont celles où Haïti a une représentation diplomatique ou consulaire, à savoir Santo Domingo, Santiago, Dajabon, Higuey et Barahona.

« Evidemment, l’évènement se réalise en partenariat avec ces missions » et en coordination avec d’autres entités étatiques haïtiennes et dominicaines, a souligné Madame Dimanche.

Certains projets non concrétisés l’année dernière, en raison du contexte politique insulaire, seront repris, notamment celui d’organiser un déjeûner entre les deux chefs d’Etat et les acteurs concernés par les relations binationales, a fait savoir la coordonnatrice, expliquant que cette initiative cherche à établir une tradition hautement positive dans le cadre de la gestion des relations entre les deux nations.

La semaine de la diaspora prendra fin le 20 avril, date officielle consacrée aux expatriés, avec la remise des Prix Diaspora dans 13 catégories dont le Prix Diaspora en communication sociale reçue en 2017 par Marcus Garcia, PDG de Radio Mélodie et de Haïti en Marche et celui de la fierté quisquéyenne obtenue par la Fondation Sciences et Art présidée par l’ Ambassadeur dominicain a Trinidad et Tobago José Serulle Ramia.

D’Haiti et du reste de la diaspora « nous vous attendons en grande foule cette année pour un support solidaire à notre communauté » a exhorté Johanne Dimanche.

AHP