A la suite de sa réunion sur la tuberculose a Guadalajara Docteur Carl Murat Cantave, Président de la Commission Santé et Vice-président de la Commission Éducation, s'est rendu à Mexico pour rencontrer, son homologue Romero Hicks, Président de la Commission éducation du Sénat mexicain.

Au cours d'un entretien ponctué de cordialité et d'objectivité, les deux sénateurs ont exploré de nouvelles voies de coopération qui « se traduiront par des mesures législatives visant a promouvoir le développement et le bien-être des deux pays » L'importance de continuer à travailler pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux a fait l'objet d'une bonne partie de leur entretien, tout en donnant la priorité au secteur de l’énergie. Concernant la coopération dans le secteur de l’éducation entre les deux pays, les sénateurs ont évoqué "la possibilité d'analyser de nouvelles stratégies afin que plus d'étudiants haïtiens puissent bénéficier de programmes de bourses offertes par le Mexique" selon un communique émis par le bureau du sénateur Hicks du parti action nacional (PAN).

En présence de l'ambassadeur d'Haiti au Mexique Guy Lamothe et du ministre conseiller Garvey Jean Pierre, le sénateur Juan Carlos Romero Hicks a insisté sur le potentiel des échanges commerciaux entre les deux pays et le sénateur médecin Carl-Murat Cantave lui a adressé une invitation pour une visite en Haïti afin de « poursuivre le dialogue et renforcer les liens entre les deux parlements ».

Cantave a également profité de son séjour pour participer à la célébration du jour mondial de l'alimentation à la Chancellerie mexicaine où l'Ambassadeur Guy G. Lamothe était l'un des intervenants au panel: « Développement rural, lutte contre la pauvreté suite aux effets du changement climatique"

Avant de s'envoler pour la Russie ou il participera a la 137e réunion de l'Union internationale des parlementaires, Cantave s'est réuni avec la Direction Générale Amérique Latine et Caraibes de la Chancellerie mexicaine(SRE). Avec ses interlocuteurs il a mis l'emphase sur la coopération éducative entre les deux pays et a souhaite que le Mexique oriente l'octroi des bourses futures pour la maitrise et le doctorat. Il a également rassuré la partie mexicaine du vote favorable pour la ratification l'accord de protection et de promotion réciproques des investissements (APPRI) conclu en mai 2015 entre les gouvernements haitien et mexicain. Relatif au thème migratoire, Il n'a pas manqué de valoriser les initiatives des autorités mexicaines dans le but de faciliter l'insertion progressive des haitiens établis a Baja California sur le marché du travail, notamment à Tijuana et Mexicali tout en respectant leurs droits.