Chicago, le 22 octobre 2017

CGCCHI221017

Chers frères et soeurs membres de la Communauté,

Chers amis d'Haïti,

Chers compatriotes,

Friends of Haiti,

Frè m ka sè m yo

Je suis ravi de vous voir assez nombreux pour participer, cette année encore dans la maison du Seigneur, à la commémoration d'un anniversaire de la tragique disparition de Jean-Jacques Dessalines, le Père de la Nation Haïtienne. Comme toujours, il m'est agréable de vous revoir, et de vous transmettre les chaleureuses salutations du Consulat Général d'Haïti à Chicago.

Je dois, au nom de la Communauté Haïtienne de Chicago, remercier la Mission Catholique Haïtienne de l'Archidiocèse de Chicago et l'Église Notre Dame de la Paix qui sont toujours présentes lors de la commémoration des dates importantes de notre histoire, et prêtes à nous accompagner en toutes circonstances.

Cette année, nous commémorons le 211ème anniversaire d'un tragique événement qui changea, à tout jamais, le cours de l'histoire du Premier État Noir du Nouveau Monde, seulement deux ans après sa naissance. Même si on ne peut pas changer l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce que nous serions aujourd'hui si la vision de Jean-Jacques Dessalines avait triomphé. Cette question a été savamment banalisée par nos livres d'histoire. Il demeure certain que, même face aux nombreuses pressions de ses propres compagnons d'armes, Dessalines demeura soudé aux héros inconnus de notre indépendance. On peut dire qu'après avoir défait les troupes françaises, le Père de notre nation fut, à son tour, défait par ses propres compatriotes.

Pourtant, au lieu de nous lamenter sur les humiliants détails de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, et au lieu de nous attarder sur ce que notre nation aurait pu être, nous devons célébrer la vie de ce grand homme, et en tirer des leçons impérissables qui sont capables de nous guider, génération après génération. Jean-Jacques Dessalines est un puissant exemple de bravoure, de ténacité et de clairvoyance. Son attachement à la cause de la dignité humaine fait de lui un admirable géant dont la magnanimité transcende nos frontières. Cependant, nombreux sont ceux qui ont cherché et cherchent encore à minimiser ses exploits et l'importance de notre pays à l'échelle mondiale. C'est à chacun de nous qu'il revient de glorifier Jean-Jacques Dessalines, d'être fier de lui, et de nous laisser guider par son exemple. Son pragmatisme nous sera particulièrement salutaire en ce moment car notre nation a désespérément besoin de la sagesse de tous ses fils.

Ladies and gentlemen,

I am quite pleased to see so many of you here in the Lord's house for the commemoration of yet another anniversary of the Death of Jean-Jacques Dessalines, Father of our nation. I am, as usual, very pleased to see you, and to greet you warmly on behalf of the Consulate General of Haiti in Chicago.

On behalf of the Chicago Haitian Community, I must thank the Haitian Catholic Mission of the Archdiocese of Chicago, and the Church of Our Lady of Peace. They invariably accompany us in the commemoration of our important historical dates, and also in all sorts of circumstances.

This year, we are commemorating the two hundred eleventh anniversary of a tragic event that totally changed the course of the history of the New World's First Black Nation. Even though we know it is impossible to modify history, it is hard not to wonder what our nation would be like if Jean-Jacques Dessalines' vision had seen the light of day. That question has been cleverly avoided by our history books. It remains an undeniable fact that despite all sorts of pressure and threats from his fellow soldiers, he remained faithful to the heroes with no names. Therefore, after soundly defeating the French troops, he himself got taken down by his own peers.

However, instead of complaining endlessly about the humiliating circumstances of Jean-Jacques Dessalines' murder, instead of endlessly wondering where our nation would be if that murder had not occurred, let us celebrate the life of our country's father, and draw from it the timeless lessons that can guide us from one generation to the next. Jean-Jacques Dessalines is a powerful example of bravery, tenacity and wisdom. His dedication to the cause of human dignity makes him a timeless icon whose magnanimity transcends our frontiers. Yet there are those who have worked hard to belittle his exploits, and deprive our nation of its place in mankind's history. It is incumbent on each and everyone of us to cherish the legacy of Jean-Jacques Dessalines, and let his example guide us. His pragmatism is particularly precious because right now our nation desperately needs all the wisdom it can get from all its children.

Frè m ak sè m yo,

Sa fèm plezi poum wè jan gen anpil moun ki vin patisipe lan komemorasyon anivèsè lanmo Janjak Desalin, papa nasyon nou an lan kay gran Mèt la. M byen kontan wè nou epi map salye nou tout lan non Konsila Jeneral Ayiti lan Chikago.

Nan non Kominote Ayisyen lan Chikago, map remèsye Misyon Katolik Ayisyen Achidyosèz Chikago avèk Legliz Notre Dame de la Paix paske yo toujou akonpaye nou lè nap komemore dat enpotan lan istwa peyi nou, epi yo avèk nou lan tout sikonstans.

Ane sa a se 211èm anivèsè yon evenman ki tris anpil nan istwa nou nap komemore. Sa fè 211 an depi frè dam Desalin te touye l. Sa se te yon evenman ki te imilye jèn nasyon sa a anpil epi jis kounye a nap sibi efè l. Menm si nou konnen nou pa kapab chanje listwa, sa rive souvan pou nap mande tèt nou ki kote peyi nou an ta ye si sa pat pase konsa. Liv istwa nou yo toujou pase a kote kesyon sa a. Sa pou nou toujou sonje sèke malgre tout presyon ak menas li te jwenn lan men ansyen ofisye parèy li, li te toujou rete fidèl ak ewo enkoni yo. Se sak fè apre li te fin bat Franse yo, se pwop konpatriyot li ki te touye l.

Sikonstans lanmo Desalin yo fè mal anpil epi tou gen anpil imilyasyon ladan yo. Men olye nou chita sou sa, olye nou kontinye ap mande kote nou taye si sa pat pase konsa, an nou selebre lavi vanyan gason sa a, an nou sèvi ak bèl egzanp li yo pou yo gide nou, jenerasyon apre jenerasyon. Janjak Desalin se yon kokenn egzanp paske li te brav li pat janm fè bak epi li te gen anpil sajès. Desalin te tèlman defann diyite pou tout moun, repitasyon l ale pi lwen pase fontyè peyi l. Men gen anpil moun depi lontan ki refize bal glwa. Yo refize bay peyi nou an plas li. Kidonk se nou menm ki pou onore l epi kite l gide nou. Jounen jodi a sa enpotan anpil paske nasyon nou an bezwen sajès tout pitit li.

Poum fini, map remèsye nou tout pou prezans nou. An nou remèsye Misyon Katolik la ak Legliz la ki toujou pare pou yo akeyi kominote nou an nan tout sikonstans. Anfen, an nou mande gran Mèt la poul pwoteje peyi Desalin nan epi bay frè nou ak sè nou yo anpil sajès nan momam difisil sa yo.

In closing, I want to thank all of you for your presence. Let us thank the Catholic Mission and this church for their solidarity and hospitality. Finally, let us ask the Lord to protect Dessalines' country, and grant our brothers and sisters much wisdom in these difficult times.

En terminant, je vous remercie tous d'être venus. Remercions cette Église et la Mission Catholique pour leur solidarité et leur hospitalité. Enfin, demandons au Seigneur de protéger le pays de Dessalines, et d'accorder à nos frères et à nos soeurs toute la sagesse qu'il leur faut en ces moments de grande délicatesse.

MERCI DE VOTRE ATTENTION!

MÈSI POU ATANSYON NOU!

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Lesly Condé

Consul Général