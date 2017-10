Les défenseurs des immigrants du sud de la Floride exhortent l'administration Trump à ne pas séparer les familles dans sa décision d’étendre ou non la protection légale à plus de 300 000 Centraméricains et Haïtiens autorisés jusqu’ici à vivre et travailler temporairement aux États-Unis.

Le plaidoyer, livré vendredi sur les marches de la Freedom Tower du centre-ville de Miami, intervient alors que le département américain de la Sécurité intérieure se prépare à décider dans les prochaines semaines si le Statut de protection temporaire (TPS) sera accordé aux immigrants du Honduras, du Nicaragua, d'Haïti et du Salvador.

« Dans 11 jours, 57 000 Honduriens et Nicaraguayens connaîtront leur sort, à savoir s'ils seront soumis à la détention et à la déportation », a déclaré Maria Rodriguez, directrice exécutive de Florida Immigrant Coalition. « En 28 jours, 50 000 familles haïtiennes ou plus peuvent être confrontées à la tragédie d'être séparées de leurs enfants, déportées sur une terre non sûre pour leur avenir. Dans 74 jours, 195 000 Salvadoriens seront menacés de déportation, même après avoir été dans ce pays - certains d'entre eux - pendant plus de 19 ans. »

Rodriguez et d'autres défenseurs ont noté que de nombreux détenteurs de TPS sont les parents d'enfants nés aux États-Unis, détiennent des hypothèques et contribuent à hauteur de centaines de milliers de dollars à l'économie de la Floride.

Le commissaire du comté de Miami-Dade, Jean Monestime, a déclaré que la Floride risquerait de perdre 1,2 milliard de dollars de son produit intérieur brut (PIB) si les 21 900 Haïtiens, détenteurs de TPS, cessent de faire partie de la population active. 6 400 travailleurs honduriens, bénéficiaires de TPS, contribuent à hauteur de 340 millions de dollars supplémentaires à l'économie de la Floride. La contribution de 167 millions de dollars des 3 100 Salvadoriens serait également perdue, a indiqué M. Monestime.

«Les détenteurs de TPS haïtiens en Floride ont vécu 12 ans en moyenne aux États-Unis; 4000 d'entre eux ont une hypothèque », a déclaré Monestime, qui est le premier Haïtiano-Américain élu à la commission du comté et a servi comme président en 2016. « Les détenteurs de TPS du Honduras en Floride ont vécu 23 ans en moyenne aux États-Unis, les détenteurs Salvadoriens de TPS ont vécu 19 ans en moyenne aux États-Unis et plus de 1000 d'entre eux détiennent une hypothèque sur leur maison. »

À l'échelle nationale, les États-Unis devraient perdre 164 milliards de dollars de leur PIB au cours de la prochaine décennie si le TPS pour les Haïtiens et les Centraméricains est aboli, selon un rapport du groupe pro-immigration Center for American Progress.

« Ne pas renouveler le statut de protection temporaire pour ces familles a un impact négatif énorme sur notre portefeuille et notre économie », a déclaré Rodriguez. « Mais ne pas renouveler [le TPS] a également un coût social énorme. Quand on enlève le statut de ces familles, quand on leur enlève leur permis de travail, leur permis de conduire, cela ... les rend vulnérables à la détention et à la déportation, les citoyens américains sont gravement blessés. Certains d'entre eux sont les enfants de ceux qui sont [potentiellement] appelés à être déportés. »

Samedi dans l’après-midi, les femmes haïtiennes de Miami devraient tenir ce que Marleine Bastien décrit comme son rassemblement final de TPS, devant le bureau des services de Citoyenneté et d'Immigration des États-Unis.

Entre-temps, la Chambre de commerce américaine, citant de fortes préoccupations économiques, est devenue le dernier groupe à apporter son soutien à l'extension du TPS. Signalant des préoccupations économiques, Neil L. Bradley, premier vice-président de la Chambre, a déclaré à Elaine Duke, secrétaire par intérim du DHS, que « la perte d'autorisation d'emploi pour ces populations aurait un impact négatif sur plusieurs secteurs clés. Ces industries comprennent la construction, la transformation des aliments, l'hôtellerie et les services de soins à domicile. »

Plus tôt cette année, John Kelly, ancien chef du DHS - le chef de cabinet du président Donald Trump - a appelé le Congrès à régler le problème en adoptant une loi.

Bastien a déclaré que le Congrès a entendu le message et qu'au moins quatre législateurs sont prêts à introduire une législation pour traiter le TPS sur une base permanente.

« Notre message au président Trump est que vous avez demandé au Congrès d'agir. Eh bien maintenant le Congrès agit », a déclaré Bastien. « Il faut du temps pour changer les lois, il faut du temps pour changer de politique. C'est pourquoi il est si important d'avoir ce renouvellement de 18 mois. »

Source Miami Herald

Patrick ST PRE et Le Nouvelliste