Victor Montagliani, le président de la Concacaf et Vice-président de la FIFA, a félicité Haïti pour la qualification de l’équipe nationale des moins de 20 ans féminine à la Coupe du Monde France 2018 ce dimanche à Couva.

Touché par la révélation de failles de sécurité impactant tous ses produits depuis plus de vingt ans , Intel avait mal commencé l'année 2018. Mais le patron du fabricant de puces électroniques pour ordinateurs personnels et serveurs peut pour l'instant faire bonne figure au vu des résultats records de l'année 2017.

« Nous venons de clore la meilleure année d'Intel », s'est félicité jeudi soir Brian Krzanich, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Par comparaison avec l'exercice 2016, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 6 % l'an dernier, à 62,8 milliards de dollars. Dans le détail, les ventes de puces pour PC et tablette représentent encore plus de la moitié des revenus du groupe. Elles ont progressé de 3 % sur un an, à un rythme moindre que les recettes générées sur le marché des puces pour les serveurs (+16 %).

Quelques heures après la qualification historique de l’équipe haïtienne aux dépens du Canada (1-0), en match de barrage de la zone Concacaf, le premier homme de Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, a envoyé un message de félicitation à Haïti sur son compte twitter.

« Très fier d’Haïti qui se qualifie pour la première fois pour la coupe du monde U20 féminine. Félicitations au nom de la famille CONCACAF, vous avez fait l’histoire! @fhfhaiti # CU20W », a ainsi posté sur son compte officiel.

Pour rappel, Montagliani est un canadien de 52 ans qui occupe la poste du président de la Concacaf depuis 2016.

Very proud of Haiti qualifying for the first time for the #U20WWC! Congrats on behalf of the @CONCACAF family, you have made history! @fhfhaiti #CU20W https://t.co/YRSCKHsp4B

— VICTOR MONTAGLIANI (@VICMONTAGLIANI) 28 JANVIER 2018

Par Keke Vieri haiti tempo