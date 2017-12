Nous, les Évêques Catholiques d’Haïti, réunis en Assemblée Plénière Ordinaire du 27 Novembre au 1er Décembre 2017, avons décidé ce qui suit :

1) Le 3 décembre prochain, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle formule du « Notre Père » entrera officiellement en vigueur dans toute forme de liturgie publique. Les fidèles catholiques seront invités à dire désormais «Ne nous laisse pas entrer en tentation» au lieu de « Ne nous soumets pas à la tentation ». L’Église croit comme elle prie. Si l’ancienne traduction du Notre Père nous interroge parce que l’on peut comprendre que Dieu nous éprouve en nous sollicitant au mal, la nouvelle est plus en accord avec le sens du texte et surtout avec le visage du Père que Jésus nous a révélé : « Dieu n’éprouve pas le mal, il n’éprouve non plus personne » (Jacques 1, 13).

Ce n’est pas Dieu, mais le diable qui tente l’homme. Ce que nous demandons en réalité au Seigneur c’est de ne pas nous laisser prendre le chemin qui conduit au péché. Il faut voir dans ce changement de formule une opportunité pour expliquer et creuser la question de savoir qui est Dieu pour chacun de nous, un Père aimant et compatissant qui est toujours à nos côtés. La tentation est une réalité de tous les jours et nous devons rester éveillés : « Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. » (1 P 5, 8). Notre vie sur cette terre est un combat et la prière est la clé de la victoire. Demander à Dieu la force de combattre la tentation est un pas de géant vers une décision du cœur qui dit non au mal. La sixième demande du « Notre Père » nous éveille à la vigilance propre de l’homme qui est en combat permanent. Rendons grâce à Jésus pour la prière du« Notre Père », à l’Église notre Mère, qui nous apprend le sens et qui veille sur la prière et la foi du peuple de Dieu.

2) L’usage suivant, que nous réprouvons expressément, doit cesser : ici ou là, il arrive que, lors des fêtes patronales ou en d’autres occasions, l’on donne la parole à des hommes et femmes politiques au cours de la célébration eucharistique. Toute instrumentalisation de la liturgie est inacceptable. La liturgie eucharistique ou la Messe est le lieu, l’espace où seule la Parole de Dieu doit être lue, proclamée, commentée et proposée. Elle n’est pas une tribune ou une arène politique. Le Pape François a souligné avec force que «la Messe n’est pas un spectacle, mais la rencontre avec le Seigneur ». Nous souhaitons que, grâce à l’application attentive des normes liturgiques rappelées dans la présente Note, « l’action du très Saint Sacrement de l’Eucharistie rencontre moins d’obstacles dus à la fragilité humaine, et que, si l’on parvient à écarter tout abus et à bannir tout usage illicite, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, la Femme eucharistique, la présence salvifique du Christ resplendisse sur tous les hommes dans le Sacrement de son Corps et de son Sang ».

Donné, à Lilavois, Siège de la CEH, le 1er Décembre 2017.

S.E. Mgr Launay SATURNE Evêque du diocèse de Jacmel Président de la CEH

S. E. Mgr Pierre André DUMAS Évêque du diocèse d’Anse à Veau/ Miragoâne Vice-Président de la CEH

S. E. Mgr Joseph Gontrand DECOSTE, SJ Evêque du diocèse de Jérémie Secrétaire Général de la CEH

S.E. Mgr Marie Erick Glandas TOUSSAINT Evêque auxiliaire de l’archidiocèse Port-au-Prince Econome de la CEH

S. Em. Chibly Cardinal LANGLOIS Évêque du diocèse des Cayes

S. E. Mgr Max Leroy MESIDOR Archevêque nommé de l’archidiocèse de Port-auPrince

S. E. Mgr Pierre Antoine PAULO, OMI Évêque du diocèse de Port de Paix

S. E. Mgr Yves-Marie PEAN, CSC Évêque du diocèse des Gonaïves

S.E. Mgr Quesnel ALPHONSE Evêque du diocèse de Fort-Liberté

S.E. Mgr Désinord JEAN Evêque du diocèse de Hinche

S.E. Mgr Ducange SYLVAIN, SDB Evêque Auxiliaire et Administrateur du diocèse de Port-au-Prince

S. E. Mgr Guire Poulard Archevêque Émérite de l’archidiocèse Port-au-Prince

S. E. Mgr Joseph Willy ROMELUS Evêque Emérite du diocèse de Jérémie

S. E. Mgr Jean-Alix VERRIER Evêque Emérite du diocèse des Cayes