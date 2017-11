Clarens Renois

Trois résultats d’enquête sur la gestion du pays en des périodes politiques distinctes sont en circulation et une odeur de pourri se répand dans l’air. Toutes ces enquêtes révèlent une même et unique chose : La corruption a été pratiquée à grandes brassées sous toutes les administrations de Jean Bertrand Aristide à Michel Martelly en passant par René Préval et Jocelerme Privert. Et aujourd’hui, les détournements se poursuivent…comme à l’accoutumée. L’argent des pauvres contribuables, les fonds alloués par les pays amis et les bailleurs sont engloutis. L’argent du pays sert à enrichir présidents, ministres, parlementaires, hauts fonctionnaires, hommes d’affaires et autres supporters des régimes. Tandis que les conditions de la majorité ne s’améliorent pas. Si toutes ces enquêtes sont réalisées, le plus dur reste à faire ; en réalité le plus simple : mettre la justice en mouvement. Mais chaque groupe concerné cherche à discréditer le rapport qui met en cause son camp politique. Comme quoi tous ils sont coupables tous ils s’innocentent. La théorie de la neutralité : Tu me tiens, je te tiens. On en reste là. Demain on recommencera pareil !?

Lakay nou gen you pwovèb ki di : « Djab fè djab pè, men djab pa manje djab ». 3 enkèt kap sikile e ki montre kijan lajan peyi a pase nan gagòt koripsyon san lè jete nan poubèl « Ann kase fèy kouvri sa ». Lajan taks malere yo ak lajan peyi zanmi prete Ayiti al ateri nan poch gro zouzoun :Prezidan, minis, palmantè, sektè prive tout benyen nan koripsyon. Ke se swa sou prezidan Aristide, sou Préval, sou Martelly sou Privert ak Jovenel, se menm penpenp lan. Enkèt yo la men nan peyi isit ou san lè wè anyen pa fèt. Lòt la sot di : Ti Mari pap monte ti Mari pap desan. Ou ka konpran pap janm gen jistis. Ala yon bon ti peyi saaa ! Neg fè sa yo vle.

Par Clarens Renois