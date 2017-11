Si l’accession de Jovenel Moise à la magistrature suprême du pays fait grincer les dents de ses détracteurs, il n’en demeure pas moins vrai que sa gestion du pouvoir par les actions qu’il est en train de mener leur dramatisent tout autant. Ce qui amène à poser les questions concernant la généalogie politique des opposants, leur vie de famille, leur cheminement personnel, le sens qu’ils donnent à leur humanité, par la même occasion, à leur propre vie. Ces éléments d’histoires personnelles et de d’informations sur nos hommes et femmes politiques ne devraient aucunement considérer comme des tabous ou superflus étant entendu qu’ils sont les bases d’appréciation de compréhension de leur rapport à la politique et des actions qui en découlent. Ainsi donc, Le fameux rapport de la Commission Sénatoriale Spéciale d’Enquête sur le Fond PetroCaribe publié ce week-end sur les réseaux sociaux est une des menées politiciennes qui exigent l’approfondissement des questionnements évoqués plus haut en invitant un à un nos femmes et hommes politique à faire leur propre bilan et introspection politique

Si le pays est en droit de savoir comment ses maigres ressources, dont il dispose, ont été utilisées par les uns et les autres, cela n’autorise pas des opposants malintentionnés à salir et venger des honnêtes gens par le seul fait qu’ils ont mis leurs compétences au service de la république. Je suis amené à lire et relire le rapport Beauplan et il m’indique qu’il est taillé sur mesure pour quelques personnes spécialement le professeur Wilson Laleau dont son nom est revenu 20 fois en côtoyant des arguties et des accusations qui ne tiennent pas debout. Il n’est un secret pour tous ceux qui connaissent les procédures comptables de l’administration publique que Wilson Laleau de son passage en deux fois au ministère de l’Economie et des Finances sous la Présidence de Michel Martelly serait impliqué dans un quelconque détournement de fond public soit personnellement ou par personnes interposées. Ce rude travailleur d’une honnêteté exemplaire a fait école. Il de notoriété publique que Wilson Laleau n’est pas un corrompu ni hier encore moins aujourd’hui. Ses qualités intellectuelles, sa passion pour l’excellence et son engagement pour réformer ce pays à côté du président Jovenel Moise font peur aux politiciens d’un autre temps. Pourqoui le professeur Wilson Laleau inquiète tout ce monde ? Pourquoi Wilson Laleau dérange autant d’intérêts ?

Il faut placer cette vaste machination dans une logique électoraliste et de survie politique. Lavalas et alliés orchestrent ces basses œuvres et manipulent l’opinion publique mais ne sont pas en mesure de proposer une alternative viable. Donc, il faut à tout prix déstabiliser, avilir, détruire des personnalités et carrières qui ont été construites au prix de nombreux effort et sacrifices. Ses dévoués de la république dont Wilson Laleau ont abandonné des positions juteuses et se sont mis au chevet d’Haïti que Les commanditaires du rapport Beauplan ont pillé pendant les 25 dernières années. Ils fantasment Wilson Laleau président de la république en 2022. Ce qui signe leur arrêt de mort politique. Pour tout cela, il faut lui barrer la route. Donc, tous les moyens sont bons. Au-delà des dépenses concernant le fond petrocaribe. Il s’agit d’un manque de souci des idées, de la réalité socioéconomique de la nation et de la vérité sur notre situation de peuple. Lavalas et ses alliés sont scotchés à un passé accompli. Ils courent sans arrêt après un passé qu’ils ont eux mêmes enlaidi avec leurs mauvaises actions politiques. Ils refusent de comprendre que la démocratie a ses règles et le pays doit faire son deuil du déchoucage, de l’assassinat politique et de caractère. Nous devons irréversiblement nous tourner vers la modernité politique, technologique, et le partage du savoir.

Je dis au professeur Wilson Laleau qu’il n’est as seul dans ce combat. La jeunesse saine de ce pays, ses anciens étudiants, ses collaborateurs, ses amis et sa famille exigent la restitution de son honneur et de sa dignité. Ses pourfendeurs sachent que Wilson Laleau est intègre et il le restera.

Gérard Junior MATHIEU

Expert en Développement Economique et Management International