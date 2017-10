LETTRE DU SÉNATEUR #Sénatus AU SÉNATEUR #Evalière_Beauplan

Port- au-Prince, le 31 août 2017

M. Évalière Beauplan,

Sénateur de la République

Président de la Commission Éthique et Anti-Corruption du Sénat

En ses bureaux

Monsieur le Sénateur,

J'ai l'honneur, en ma qualité du Président de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, de vous écrire pour attirer votre attention sur la disparition de M. Joseph Robert Marcello et l'assassinat de Monsieur Marie Alix Gassant Junior, deux cas en connexion avec l'enquête sur le crime financier lié à l'affaire Pétrocaribe que qu'approfondit ces derniers temps, la Commission Éthique et Anti-Corruption du Sénat dont vous êtes le Président, et aussi pour vous demander de bien vouloir diligenter une enquête sur ce dossier afin de faire jaillir la vérité pour l'Assemblée des Sénateurs, et, de surcroit, fixer les éventuelles responsabilités.

En effet, M. Joseph Robert Marcello, coordonnateur de la Commission nationale de passation des marchés publics, est porté disparu le 12 janvier 2009 et depuis, la République, ses parents et proches n'ont aucune nouvelle de lui. Ses filles ont dû, suite à ce constat, abandonner le pays pour cause d'insécurité. M. Alix Gassant Junior, lui, a été froidement abattu par des individus non identifiés en date du 24 fevrier 2012, près du restaurant 5 coins, à la rue Cameau.

Deux cas qui, selon des informations pertinentes, auraient probablement un lien direct avec le scandale de trois milliards de dollars et plus gaspillés au détriment de l'État haitien. Ainsi vous suggéré- je d'inviter les personnalités suivantes qui pourraient, chacun dans ses sphères d'activités, apporter des explications et renseignements très utiles à l'aboutissement de l'enquête , laquelle je suis avec grand intérêt dans la mesure où elle me concerne en tant qu' homme de loi et

Président de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale au Sénat

.

En voici les noms : M. Wilner Valcin, cadre du Ministère de la planification et de la coopération externe;

Le juge et juge d'instruction du Tribunal de Première Instance de Port au prince, Me Jean Wilner Morin, en charge actuellement de

l'instruction du dossier;

M. Jean-Max Bellerive, ancien Premier ministre sous la présidence de René Préval et ancien ministre de La planification;

M. Garry Conille, ancien Premier Ministre sous Michel Martelly;

Jude celestin, ancien Directeur Général Du CNE.

Je suis persuadé que ces auditions vous aideront, Monsieur le Sénateur, à faire la lumière sur le crime de droit commun probablement lié au gaspillage du fonds petrocaraibe.

Espérant que ma requête sera prise en considération et tout en vous renouvelant tout le support de ma Commission dans le cadre de cette enquête, je vous prie de croire, Monsieur le Sénateur, en mes salutations distinguées.

Me Jean Renel Sénatus

Sénateur de la République et Président de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale.