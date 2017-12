Jean Robert Noel - Haiti

Chez Jean-Robert Noël, ça sent la vie ! Mince, efflanqué, yeux marron, teint à peine clair, souvent vêtu de t-shirt et de jean bleu et chaussé de sandales, ce quarantenaire est passé, après son ami-patron Patrick Moussignac, pour l’homme de la ruelle Chavannes. On le voit soit assis, tel un prêtre taciturne sur son autel, dans son fauteuil face à la porte vitrée où il guette les moindres passants ou clients venant à son petit café-coiffeur qu’il tient à la ruelle depuis bientôt huit ans, soit sur le petit perron entouré de jeunes : des buveurs de son café, des DJ, des rappeurs de Barikad Crew, de Zo Blòd, Blood Camp, ce groupe dont il se fait passer pour le « manager ». Chez Noëlo ou Noëlo Baz – comme ses intimes se plaisent à l’appeler –, c’est l’amour, le plaisir dans la senteur de la bière, de l’alcool et de la cigarette.

Ce natif de Barradère – il s’en réclame pour son cadre verdoyant, ses rivières, ses cascades et sa réputation de lieu hautement mystique où, en un clin d’œil et pour un rien, quelqu’un peut vous jeter un sort – aime croquer la vie à pleines dents, en clochard céleste et, parfois, en bobo. Il aime se faire prendre en photo sur les trottoirs des grandes avenues de Manhattan bourdonnant de bruit, au pied des gratte-ciel, ou se montrer lors d’inoubliables soirées de musique, des festivals à Port-au-Prince, sur la Côte-des-Arcadins, ou à Miami. Entre des verres d’alcool trempé dans des feuilles médicinales, de la bière et de la cigarette Comme il faut, Noëlo peut passer des nuits blanches successives, baignées de musiques rap, techno, compas de la nouvelle génération. Mais jamais seul. Il est toujours flanqué de quelques clients ou de ses jeunes amis de la ruelle pour le retrouver quelques heures plus tard sur ses deux pieds, les yeux rouges de fatigue, d’insomnie et de joie de vivre.

Noëlo aime jouer à l’arrogant. Une façon pour lui d’amuser ses compagnons, ses clients. Ses intimes ne le prennent jamais au sérieux. Il fait souvent semblant de s’en prendre violemment à eux, les regardant droit dans les yeux et s’avançant vers eux avec un faux air décidé, lors des discussions qui vont tourner en des scènes de rigolade et de cris de joie. Avec ses intimes, il se permet presque tout. Et aussi avec son ami-patron Patrick Moussignac, qui, pour se relaxer et noyer ses heures d’insomnie et de dur labeur, aime passer des moments de détente, de joie dans son petit café-coiffeur. Le patron du groupe Caraïbes s’amuse à taquiner Noëlo qui, lui, fait mine de s’en plaindre.

Noëlo est aussi connu pour avoir été tuteur de nombreux élèves du secondaire, et enseignant de mathématiques et de sciences physiques dans les classes dites humanitaires. Ses anciens élèves lui sont encore reconnaissants. Ils lui doivent leur réussite au baccalauréat et à l’université. Cet ingénieur raté effectue des études en génie civil, d’abord à Hadem puis à GOC, avant d'en être renvoyé à la suite d’une altercation avec un enseignant en pleine salle de classe. Cet enseignant-tuteur va abandonner l’enseignement pour se reconvertir en producteur de soirées dansantes de rap, de musique racine, de techno. Ainsi produit-il pendant plusieurs années des DJ comme Tony Mix et Valmix comme s’il les portait sur les fonts baptismaux. Ces jeunes vedettes, qui, aujourd’hui rayonnent de gloire, sont nostalgiques de ses soirées rouges de joie où coulaient à flot l’alcool et la musique. Ils ne tarissent pas d’éloges à l’endroit de cet ancien producteur impénitent, cet homme d’une grande générosité, sensible aux souffrances des autres.

Cette passion pour la production des soirées musicales lui vient de son passage à radio Caraïbes où il a travaillé jusqu’en 2010 en tant que responsable de la logistique. Il se chargeait des années plus tôt de la direction d’Univers FM, d’une école professionnelle et technique où ont été formés des journalistes aujourd’hui de renom. Noëlo tenant aussi la direction d’une entreprise de vente de sucre.

Rêvant toujours d’offrir un cadre plus enchanteur, plus attractif et jovial à ses clients et amis, ce fou de plaisirs et de la bonne boisson alcoolisée s’apprête à inaugurer à la ruelle Chavannes – son alma mater – un nouvel espace sur un terrain que son ami-patron met à sa disposition. Il transforme cet ancien lieu abandonné – qui servait de parking après le 12 janvier – en un cadre doté de quelques parterres plantés de plantes ornementales et médicinales et d’une longue salle rectangulaire à moitié fermée, couverte de tôles ondulées rouges et ceinturée de balustrades en fer forgé bronzé, on eût dit ces maisons en dentelles de bois. Au milieu, une petite cour pavée y est aménagée en face de laquelle s’érige un podium circulaire, telles ces « choucounes » au toit en paille, pour accueillir des spectacles de chansons, de rap et de DJ. Ce nouveau local est pour lui un joyau qu’il s’amuse à contempler. Pour son inauguration ce 23 décembre, Noëlo prévoit d’y organiser une soirée enivrante avec Fantom, Damaco, Blood Camp, Red Team, les DJ Tony Mix, Valmix, Way, Bee Mix... Son nouveau restaurant-café-bar – l’annexe de Noëlo Baz se trouvant juste de l’autre côté de la ruelle – se veut un lieu de référence et de prédilection où les clients peuvent passer en sa compagnie des soirées splendides grises d’alcool, des moments pour l’éternité.