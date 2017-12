Monsieur le Ministre,

Je m'empresse de vous adresser cette note en vue de denouncer cette équipe de comploteurs qui tourne autour de vous et qui sans arrêt, essaie de vous induire en erreur.

Je veux parler des personnes suivantes: Monsieur Délima Pierre, Monsieur Jackson Pléteau, Monsieur Harold Narcisse. Vous pouvez comprendre M. le Ministre qu'ils m'ont déjà tue et que je ne peux pas avoir peur de les dénoncer.

Monsieur Délima Pierre, actuel Directeur Général de l'ONAPE, entretient des relations privilégiées avec le fameux conseiller du President de la République qui est l'un des principaux suspect dans la tentative d'assassinat sur ma personne et sur tous les membres de ma famille. Ancien Coordonnateur General de l'EPT, c'est justement sous sa coordination que des contrats ont été attribués a des personnes au pouvoir, dont ce conseiller influent. M. Pierre qui ne comprend même pas ce qu'est l'ONAPE, est en train de tout faire a la tête de cette institution, sauf la mission pour laquelle l'ONAPE a été créée. Il n'arrête pas de dire dans toutes les reunions avec les bailleurs de fonds ou il participe a vos côtés, que c'est l'ONAPE qui doit gérer les fonds des bailleurs. Suite a cette tentative d'assassinat, une seule chose l'intéresse, mon remplacement. Dans de telle circonstance, il devrait avoir a se justifier devant un tribunal criminel.

Quand a M. Pleteau et M. Narcisse, comment expliquer leur participation, soient comme auteurs ou coauteurs dans tous les complots contre moi? Seul un juge d'instruction ou un tribunal criminel pourrait éclaircir cette énigme. N'est-ce pas eux qui avaient organisé cette reunion en votre nom, pourtant a votre insu, avec les responsables de la BID pour dénigrer a tord l'EPT dans leur soif de s'accaparer des fonds de la BID? Comment expliquer aujourd'hui, au bon milieu de ce drame, que leur seul souci est de prendre ma place sans se soucier un seul instant de ma vie, de celle de mon épouse et de nos quatre enfants en bas ages? N'est-ce pas une attitude criminelle et suspecte?

Comment dans ce cas, M. Harold Narcisse peut-il prétendre me remplacer et avoir accès aux dossiers de l'EPT pour poursuivre leur forfait?

Monsieur le Ministre, je suis parvenu a laisser le pays de justesse avec ma famille, puisque de source sure, j'apprenais que face a l'échec de la tentative d'assassinat, j'allais être arrêté a partir d'un faux dossier pour qu'on puisse me tuer en prison. Puisqu'il n'y a aucun dossier contre moi et qu'on veut aller jusqu'au bout, il faut bien trouver quelqu'un pour aller falsifier des dossiers a l'EPT et poursuivre le complot. D'où la Mission de M. Harold Narcisse. Je suis sur qu'au niveau de votre Cabinet, il a été désigné par M. Delima Pierre et M. Jackson Pleteau (avec dans l'ombre ce fameux conseiller du President).

Non M. le Ministre! Je proteste énergiquement! Ces messieurs ne peuvent pas être partis du complot et mes juges a la fois! Je vous demande Monsieur le Ministre d'annuler les deux lettres émises en faveur de M. Delima Pierre et de M. Harol Narcisse, pour ne pas rentrer dans leur jeu dangereux et avoir vous aussi a répondre d'un crime dont vous n'en savez rien. Harold Narcisse ne pourra pas mettre les pieds a l'EP, M. Delima Pierre non plus. Encore moins votre Directeur de cabinet M. Jackson Pleteau. Tôt ou tard, cette équipe avec leurs associés auront a répondre de leur forfait par devant un tribunal criminel en Haiti ou ailleurs.

Par cette note, je porte plainte formellement auprès de vous et auprès du Gouvernement a l'encontre de ces messieurs et de leurs complices. Je vous aurais suggéré d'écarter ces présumés criminels de votre Cabinet et d'ouvrir une enquête autour de leurs activités.

Bien cordialement,

Norbert Stimphil

N.B: Vous me pardonnerez M. le Ministre, de devoir mettre en copie le Staff de l'EPT, les personnes que je dénonce ici, ainsi que les représentants de la Banque Mondiale et de la BID qui supervisent l'EPT.