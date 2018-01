Paul Altidor

Une fois de plus, Haïti un pays avec des liens historiques profonds avec les Etats-Unis est dans les nouvelles. Une fois de plus, un discours négatif imprègne le dialogue public et le peuple haïtien est obligé de défendre notre humanité. Encore une fois, les circonstances exigent de mener une bataille sur deux fronts: s'attaquer à la reconstruction physique de notre nation pour que les générations futures puissent prospérer, tout en combattant les préjugés et la stigmatisation qui risquent d'être, avec le temps, institutionnalisés dans la conscience américaine.

Au cours du week-end de Noël, Haïti a été le sujet d'un débat public entre deux grandes institutions américaines, la Maison Blanche et le New York Times, au sujet de certains commentaires que le président aurait faits concernant les Haïtiens et l'épidémie de sida.

Alors que la controverse, heureusement, a disparu des gros titres, elle a ramené des souvenirs douloureux pour les Haïtiens d'un triste chapitre de la politique de santé publique des Etats-Unis. Dans les années 1980, les centres de contrôle et de prévention des maladies ont émis des avertissements officiels selon lesquels le simple fait d'être haïtien rendait une personne plus susceptible de contracter le VIH. Le C.D.C. finalement - et à juste titre - a abandonné la revendication non fondée.

Les rapports des supposés commentaires du président - et la discussion qui s'ensuit - s'intègrent dans une suite plus large et troublante d'un récit trop courant aux États-Unis, qui stigmatise Haïti et les Haïtiens comme rien de plus que la somme des catastrophes naturelles et l'instabilité, un pays endémique avec la mort et la maladie. À de nombreux yeux des Américains, Haïti a constamment besoin de charité. Cette attitude provoque la «fatigue de la compassion» - ou pire encore, le dédain.

Il est grand temps que cette pensée finisse. Les médias américains influents et les leaders politiques devraient montrer la voie en résistant à la tendance réflexive à peindre Haïti et ses habitants, vivant chez eux ou à l'étranger, avec des récits larges et dépourvus de contexte historique et simplifiant à l'extrême les réalités socio-économiques complexes.

Haïti est un partenaire hémisphérique dynamique et inébranlable depuis sa naissance. Des centaines de soldats haïtiens se sont battus au siège de Savannah aux côtés des troupes américaines pour combattre les impérialistes britanniques pendant la guerre d'indépendance. Stimulée par l'engagement de cette nation à l'égard de l'indépendance et de la liberté, Haïti a rapidement suivi sa propre révolution, rejetant les chaînes de l'esclavage et du colonialisme. Ainsi, Haïti et les États-Unis représentent deux des plus anciennes républiques de l'hémisphère, liées par la dignité et la recherche de la liberté pour nos peuples.

La population haïtienne-américaine a apporté des contributions significatives à la culture américaine et à l'économie des États-Unis. Jean Baptiste Point du Sable, un Haïtien, a fondé la ville de Chicago au 18ème siècle. W.E.B. Du Bois, un leader du mouvement des droits civiques américains et un homme d'héritage haïtien, a joué un rôle clé dans la création du cadre intellectuel pour l'égalité des Afro-Américains.

Aujourd'hui, les Haïtiens-Américains servent dans les forces armées des États-Unis, et ils représentent leurs communautés dans les maisons de l'État et dans les conseils municipaux du pays. Ce sont des scientifiques et des ingénieurs éminents; Ce sont des chauffeurs de taxi, des médecins, des infirmières et des athlètes professionnels. Ce sont des enseignants d'écoles publiques et des professeurs d'université.

En tant qu'ambassadeur d'Haïti aux États-Unis, j'ai été le témoin direct de la dignité, de la persévérance et de l'ingéniosité du peuple haïtien. J'ai vu l'engagement de mon peuple à reconstruire les communautés et à restaurer les maisons après les ouragans. J'ai vu comment de jeunes entrepreneurs en Haïti fabriquent maintenant des chocolats exquis pour exporter aux États-Unis. J'ai vu comment les étudiants en génie d'Haïti utilisent maintenant la technologie pour travailler à distance avec des ingénieurs haïtiens-américains sur la prévention des catastrophes.

Ce sont des exemples des innombrables initiatives positives en cours en Haïti, avec le soutien de la diaspora. Pourtant, ces attributs semblent être perdus de façon chronique dans des conversations plus larges sur le peuple haïtien.

La controverse récente sur les remarques présumées du président Trump a ressuscité des souvenirs douloureux pour les Haïtiens. Mais c'est un rappel du besoin urgent de changer la façon dont notre pays est discuté aux États-Unis. Le récit sur Haïti devrait refléter les priorités de développement de notre gouvernement.

Nous voulons que notre pays crée de la richesse et de la prospérité pour ses citoyens, et ne soit pas considéré comme un bénéficiaire de l'aide humanitaire. Au lieu que les entreprises américaines donnent des stocks excédentaires à notre pays, nous espérons qu'elles investiront dans notre pays. Plutôt que de faire du bénévolat pendant une semaine de relâche, nous voulons qu'ils étudient à l'étranger pendant un semestre dans l'une de nos universités. Plutôt que d'écrire un chèque à une organisation caritative comme la Croix-Rouge, prenez des vacances sur nos plages.

Compte tenu de la longue histoire entremêlée de nos deux pays, il est temps de nous connaître les uns les autres sur un niveau de respect et de compréhension mutuels.

Paul Altidor Ambassadeur d' Haiti aux Etats Unis

By PAUL ALTIDOR DEC. 30, 2017

WASHINGTON — Once again, Haiti, a country with deep historical ties to the United States, is in the news. Once again, a negative narrative permeates the public dialogue and Haitian people are compelled to defend our humanity. Once again, the circumstances require us to wage a battle on two fronts: tackling the physical rebuilding of our nation so that future generations can prosper, while simultaneously combating prejudice and stigma that risk being, over time, institutionalized in the American consciousness.

Over the Christmas weekend, Haiti found itself the subject in a public spat between two major American institutions, the White House and The New York Times, over some comments the president allegedly made regarding Haitians and the AIDS epidemic.

While the controversy, fortunately, has receded from the headlines, it brought back painful memories for Haitians of a sad chapter in the United States’ public health policy. In the 1980s, the Centers for Disease Control and Prevention issued official warnings that simply being Haitian made a person more likely to contract HIV. The C.D.C. eventually — and rightly — dropped the unsubstantiated claim.

The reports of the president’s supposed comments — and the ensuing discussion of them — fit into a broader, troubling continuation of a narrative that is far too common in the United States, one that stigmatizes Haiti and Haitians as nothing more than the sum of natural disasters and instability, a country rampant with death and disease. In many American eyes, Haiti is in perpetual need of charity. This attitude provokes “compassion fatigue” — or worse yet, disdain.

It is long past time for such thinking to end. Influential American news outlets and political leaders should lead the way by resisting the reflexive tendency to paint Haiti and its people, whether living at home or abroad, with broad-brushed narratives that lack historical context and oversimplify complex socio-economic realities.

Haiti has been a vibrant, steadfast hemispheric partner since its birth. Hundreds of Haitian soldiers fought in the Siege of Savannah alongside American troops to battle British imperialists in the Revolutionary War. Sparked by this nation’s commitment to independence and freedom, Haiti soon followed with its own revolution, throwing off the shackles of slavery and colonialism. Thus, Haiti and the United States represent two of the oldest republics in the hemisphere, bound by dignity and a pursuit of freedom for our peoples.

The Haitian-American population has made significant contributions to American culture and the United States’ economy. Jean Baptiste Point du Sable, a Haitian man, founded the city of Chicago in the 18th century. W.E.B. Du Bois, a leader in the American civil rights movement and a man of Haitian heritage, played a key role in creating the intellectual framework for equality for African-Americans.

Today, Haitian-Americans serve in the United States armed forces, and they represent their communities in state houses and on City Councils around the country. They are prominent scientists and engineers; they are taxi drivers, doctors, nurses and professional athletes. They are public-school teachers and university professors.

As Haiti’s ambassador to the United States, I have witnessed firsthand the Haitian people’s dignity, perseverance and resourcefulness. I have seen my people’s commitment to rebuilding communities and restoring homes after hurricanes. I have seen how young entrepreneurs in Haiti are now making exquisite chocolates to export to the United States. I have seen how engineering students in Haiti are now using technology to work remotely with Haitian-American engineers on disaster prevention.

These are examples of the countless positive initiatives underway in Haiti, with the support of the diaspora. Yet these attributes seem to be chronically lost in wider conversations about the Haitian people.

The recent controversy over President Trump’s alleged remarks have resurrected painful memories for Haitians. But it is a reminder of the urgent need to change the way our country is discussed in the United States. The narrative about Haiti should reflect our government’s development priorities.

We want our country to create wealth and prosperity for its citizens, not be viewed just as a recipient of humanitarian aid. Rather than American businesses donating excess inventory to our country, we are hoping they will invest in our country. Rather than students spending a week of spring break doing volunteer work, we want them to study abroad for a semester at one of our universities. Rather than writing a check to a charitable organization like the Red Cross, take a vacation on our beaches.

Given our two countries’ long intertwined history, it is time to we get to know each other on a level of mutual respect and understanding.

Paul Altidor is Haiti’s ambassador to the United States.