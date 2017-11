Clarens Renois

L’usage intempestif des sirènes, des gyrophares et autres avertisseurs assourdissants par les « chefs » est une preuve de plus que nous vivons dans un état prédateur, exploiteur. Ici règne l’arbitraire.

A vivre le spectacle chaotique de la circulation automobile dans les rues de la région métropolitaine, on se demande si le service de la circulation de la PNH existe.

Plus rien n’a de sens en Haïti! Plus de lois, plus de règles. Rien. Les « chefs » défont les lois et font ce qu’ils veulent comme ils veulent. Nous vivons dans une jungle. Les « chefs » entretiennent la jungle car elle leur est profitable.

Le langage des sirènes qui disait de céder la priorité aux urgences : pompier, ambulance et police, ne veut plus rien dire.

Les « chefs » roulant en véhicules plaqués OF (officiel), SE (service de l’état), Lo (location), IT (immatriculation temporaire), DM (démonstration), ou tout simplement en privé (BB, AA), font un usage excessif des sirènes et des gyrophares. Les « chefs » entretiennent le chaos quotidien dans la circulation. Ils s’autorisent les doubles voir triples files, ils roulent en sens inverse. Les « chefs » ont le droit. Quelle humiliation pour le conducteur honnête et responsable qui se lève tôt pour prendre la route ! Quelle leçon pour les jeunes qui regardent! Ils doivent se dire demain on fera pareil. En Haïti on accepte tout, on tolère tout. Celui qui veut respecter la loi, celui qui est honnête a toujours tort. C’est la résignation qui règle les comportements dans cette société sclérosée, léthargique, zombifiée. Profitez-en les « chefs » ! Un jour reviendra l’ordre de la LOI.

