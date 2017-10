Les services de fret en Haïti ont été un défi difficile avant l'année 1970. Mais c'était cette année qui a acheté un changement désespéré qui était nécessaire à ce moment précis. C'était une pensée de la famille de Chatelain qui a découvert le besoin désespéré de fret en avant et la logistique qui devenait un besoin croissant dans la région. Ils ont commencé par des services de fret en louant un bus et en livrant des colis et des lettres dans différentes régions d'Haïti. Mais bon, peu de temps après la lutte est devenu un succès succès quand ils sont devenus des partenaires pionniers dans la même industrie.

Ils sont devenus un choix populaire dans la logistique et le besoin d'autorisation des courtiers où ils ont changé l'héritage de 10 employés à des centaines d'entre eux depuis des décennies. Le nom Philippe Victor Chatelain était un leader pionnier qui a travaillé avec dévouement pour servir la qualité des services à chacun de ses clients. C'était l'année 1993, quand il est venu dans les nouvelles de la reprise de l'entreprise. Et c'était sa supervision et son potentiel de servir le meilleur aux clients qui sont finalement devenus une raison pour l'âme du succès de l'entreprise.

Au fil du temps, les réussites ont atteint les opportunités de référence aux États-Unis. En 2007, les services de fret Chatelain sont devenus l'un des choix les plus populaires dans le domaine des services de fret internationaux, principalement entre les États-Unis et Haïti. C'était un bon jugement sur le timing et l'avantage concurrentiel de Philippe Victor Chatelain qui a repoussé les limites d'un héritage réussi.

Il visait à s'engager en tant qu'entrepreneur dévoué et dévoué à comprendre les besoins de ses clients et à fournir la meilleure aide aux besoins de leur plate-forme. Le voyage a été assez compliqué car les familles se séparaient et soutenaient le nom car c'était un défi! Mais il a continué avec une vision vraie pour aider la meilleure qualité et réputation dans l'industrie. Et bien, le résultat est assez connu des gens maintenant!

Avec des prix compétitifs dans l'industrie et les services professionnels, la popularité parmi les clients a augmenté à partir de 1970. L'héritage est réalisé en raison de l'approche stratégique de la concurrence et de la demande de services dans la région. Parallèlement à cela, ils visent à fournir des services rapides et sécurisés à leurs clients prestigieux afin de maintenir la qualité dans le même secteur. S'inquiéter de l'expédition était un problème commun rencontré par les clients et s'il y avait une solution pionnière à la même chose, il a été livré par les services de fret Chatelain. Avec la crédibilité et la qualité de l'expédition ainsi que la base de réseau solide, l'entreprise a atteint une grande hauteur et le niveau de popularité et de succès en un rien de temps!

Même aujourd'hui, l'entreprise n'a pas vraiment besoin d'une introduction à leurs services de référence et les histoires de réussite et les réseaux qu'ils ont construits jusqu'à présent. La société était toujours désireuse de travailler sur la gestion de la réputation de l'entreprise. Et bien, ils ont maintenu un nom populaire dans le choix des services de fret avec une réputation professionnelle et crédible et la valeur de la marque! L'héritage continue jusqu'à maintenant! Avec des histoires de réussite dans la logistique, le fret et l'approbation des courtiers, ils ont enraciné un jalon de succès et de travail acharné avec un véritable dévouement!

Biographie de l'auteur: Philippe Victor est co-fondateur de Chatelain Cargo Services. Chatelain Cargo Services est une société d'expédition de fret avec une large gamme de services. Son réseau mondial lui permet de travailler avec des entreprises mondialement connues.