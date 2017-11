Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Chers Parents et amis réunis,

Prendre la parole à l’occasion de la mort de ses proches, de ses parents ou de ses amis, n’est pas un exercice facile, c’est au contraire un exercice particulièrement douloureux.

Nous sommes ici réunis pour rendre un dernier hommage à une femme vaillante, une femme de forte personnalité, une femme de caractère, qui ne se laissait pas faire. Nou ta di an kreyòl ke manman mwen pa t nenpòtkèl fanm, se te yon gwo fanm, yon nègès kreyòl djanm ki pa t pote jip li pou bèl twal. Se yon fanm ki pa t janm tolere pou okenn moun jwe ak pèsonalite l. Menm nan dènye jou li yo, li pa t janm tolere sa. Li te toujou ap suiv diskrètman, men ak anpil atansyon diskou ak konpòtman chak moun ki bò kote l pou l wè eske yo ba li respè yo dwe ba li kòm moun. Se te yon fanm djanm ki pote kesyon diyite a nan nanm li. Li te toujou ekzije pou yo trete l avek respè, avek diyite. Menm lè w ap rann li gwo sèvis, li toujou ap suiv eske w ap rann li sèvis la ak respè ak kè kontan. Mwen pa p janm bliye youn nan dènye konvèsasyon mwen te genyen ak li, kote li t ap pale ak anpil kòlè paske li ta sispèk kèk moun ta manke respè pou li, sa ki te endiye li anpil anpil kòm moun ki te toujou rete trè sansib ak kesyon respè yo dwe li.. Philomène dite Melila fut, comme nous l’avons déjà signalé, une femme qui incarnait la dignité humaine. Une femme qui s’est battue toute sa vie pour rester digne et pour mériter le respect et la considération de tous et de toutes.

Elle fut une mère exemplaire et admirable qui a courageusement lutté, de concert avec notre regretté père Elinord MERILIEN, et dans des circonstances assez difficiles, pour arriver à prendre correctement soin de nous, à nous éduquer et à nous élever dans le respect et la droiture. Donc, c’est une femme d’une si grande valeur que la mort, la cruelle nous a enlevée ce dimanche 29 octobre 2017. Considérant l’immensité de la douleur engendrée par cette disparition, nous donnons raison à Hegel, ce philosophe allemand qui définit ainsi la mort: « La mort, si nous voulons nommer ainsi cette irréalité, est la chose la plus redoutable »[1]. Oui, nous la redoutons tous et toutes parce qu’elle nous réserve toujours des coups durs, des coups fatals qui nous renversent, nous bouleversent et nous secouent terriblement.

En effet, depuis la plus haute antiquité, les philosophes n’ont cessé de réfléchir sur cette réalité cruciale qui effraie, émotionne, ébranle souvent avec fracas et qui entraine tant de douleur et de tristesse. Le phénomène poignant de la mort a suscité diverses interrogations ayant abouti à des réponses souvent controversées. Si la mort est souvent définie comme étant la fin de la vie, la cessation physique de la vie ou, dans un sens médical, comme étant la fin des fonctions du cerveau, mais il faut toutefois préciser qu’une telle définition n’assure pas pour autant une certaine unanimité. Ainsi les attitudes face à la mort, les manières de concevoir la mort diffèrent d’un philosophe à l’autre.

De l’avis d’Epicure qui tente littéralement d’évacuer cette réalité dramatique, la mort n’est rien. Il n’y a aucune raison d’avoir peur de la mort car, quand nous sommes là, la mort n’est pas et quand la mort sera là, nous ne serons plus. Selon lui, nous avons peur de la mort parce que nous nous imaginons témoin de notre propre mort ou du moins parce que nous avons l’étrange illusion que nous allons la rencontrer. La position d’Epicure a été, à l’époque moderne, reprise par J.P. Sartre, qui place l’idée même de mort en dehors du projet existentiel, selon lui la mort c’est le projet qui détruit tous les projets[2]. En effet, la mort dès qu’elle arrive met fin , en un certain sens, à tous nos projets personnels. A la mort d’une personne, tous ses projets individuels tels par exemple, celui d’étudier, de voyager ou de réaliser, dans sa vie, bien d’autres choses, tout cela s’envole en fumée. Donc, Sartre a raison de considérer la mort comme étant le projet qui détruit tous les projets.

Le philosophe Heidegger qui s’inscrit dans une dynamique opposée, considère que la mort se retrouve au plus profond de notre expérience et il considère les individus humains comme étant des êtres-pour-la-mort. C’est-à-dire nous sommes nés pour mourir. Donc la mort, dans cette perspective, représente ce vers quoi tend la vie humaine. La vie serait ainsi liée à la mort car au bout de chaque vie trône la mort. S’il y a une chose dont nous devons être sûrs, c’est que chacun de nous doit mourir inévitablement un jour. Sa vle di nou tout gen pou n mouri epi, tout sa n ap fè nan vi nou, se pou rive nan dènye aboutisman vi nou ki se : mouri. Pa ekzanp, lè n ap etidye, n ap travay se vanse n ap vanse dwat nan direksyon lanmò. Lè w ap etidye, w ap travay sa mande w sakrifis, depans enèji, kèk fwa sa mande pou w pèdi nuit elatriye, tout sa ap dekonstonbre kò w epi se konsa, san w pa rann ou kont, w ap mache ti pa, ti pa nan direksyon lanmo ki chita trankilman ap tann ou pi douvan, nan dènye bout lavi w.

. C’est pourquoi, le philosophe grec Platon considère la mort comme étant le terme d’une vie terrestre et l’accès à un monde idéal. Les chrétiens, de leur côté, diront que la mort donne l’accès à la béatitude céleste. A propos de la mort, Platon se pose la question suivante : « est-ce autre chose que la séparation de l’âme d’avec le corps ? »[3]A son avis, on est mort, quand le corps, séparé de l’âme, reste seul, à part, avec lui-même, et quand l’âme, séparée du corps, reste seule, à part, avec elle-même[4]. De leur côté, Epicure et Lucrèce qui s’inscrivent dans une approche matérialiste, estiment que la mort est la dissolution de l’âme et du corps. Epicure nous dit : Familiarise toi avec l’idée que la mort n’est rien pour nous, car tout bien et tout mal résident dans la sensation : or, la mort est la privation complète de cette dernière […]. Ainsi, celui des maux qui fait le plus frémir n’est rien pour nous, puisque tant que nous existons, la mort n’est pas, et la mort est là où nous ne sommes plus.[5] ».

Pour Heidegger, « la mort est une manière d’être que la réalité-humaine assume. Car, dès qu’un humain vient à la vie, déjà il est assez vieux pour mourir. [6]» On meurt ainsi à tout âge : on meurt à une seconde d’existence, à un jour, à un an ou à 90 ans d’existence ou plus. Ce qui est important, quand on a la chance de vivre pendant un certain temps, c’est la façon de vivre sa vie, c’est la qualité de la vie vécue, c’est le sens donné à sa vie sur terre, à son existence, c’est également la manière de concevoir sa vie individuelle par rapport à la vie collective. La vie de chaque individu humain est conçue par certains comme une parenthèse, parenthèse qu’il importe de remplir positivement par des actions qui s’orientent dans le sens de la recherche du bien collectif, c’est-à-dire des actions libérées de l’égoïsme dévastateur, des actions qui construisent et qui aident à édifier un monde vivable pour tous et pour toutes. Si pandan w ap viv, ou pa fè anyen pou w ede lòt ki bò kote w, ou pa fè anyen pou w ede amelyore kalite soyete nou genyen la a oubyen ou pa chache poze bonjan aksyon ki ale nan sans enterè tout moun, se kòm si w ta rate vi w oubyen ou pa ta rive make nan bon sans parantèz sila-a. Viv se pa sèlman byen manje byen bwè , pran bonjan plezi, se sitou rive poze bonjan aksyon ki ka sèvi sosyete a ou byen ki ka sèvi limanite.

Sartre, après avoir, dans un premier temps, considérée la mort comme l'inhumain par excellence, est parvenu à l’approcher, par la suite, d'un tout autre point de vue, c'est-à-dire comme un événement de la vie humaine et qui, selon lui, devient même le sens de la vie. Ma mère sans avoir connu grand philosophe, s’est, par hasard, retrouvée dans sa position philosophique. Car, à l’instar de Sartre, elle considérait sa mort comme étant un événement définitif indissolublement lié à sa vie. Elle a su ainsi accorder sa mort avec son existence. La mort n’était guère pour elle quelque chose qui l’effraie ou quelque chose à craindre. Elle attendait, au contraire, avec impatience, sa mort qu’elle a vécu comme l’achèvement ou l’aboutissement ultime de sa vie.

Pou jistifye sa nou di la a n ap fè yon ti rapèl sou yon gwo konvèsasyon mwen te genyen ak manmi m, pa twò lontan nan telefon. Sa genyen mwens pase 2 mwa depi mwen t ap pale avek manman mwen nan telefon, li di-m : mwen pa deside rete viv ankò, mwen p ap rete fè 2 a 3 mwa ankò. Sa pa enterese m. Epi mwen reponn li konsa : manman rete fè yon 2, 3 zan ak nou ankò non ! Mwen di li : ou sonje, lè mwen te ansanm ak ou nan mwa jiyè a, kouman mwen t ap pase men mwen nan bèl cheve blanch ou yo, jan w te kontan jan mwen te kontan. Mwen ta renmen kontinye karese cheve blanch ou yo pandan plizyè lane ankò. Ansuit ou genyen anpil pitit ak pitit pitit ki renmen w anpil epi ou renmen yo anpil tou, yo ta renmen w rete viv ak yo pi lontan epi kontinye pase men nan tèt ou pandan plizyè lane ankò. Li reponn mwen : Mwen pa renmen zafè se moun kap leve-m, se moun kap fè tout bagay pou mwen, fè twalet mwen, epi tou m ap soufri anpil anpil. Kidonk mwen pa deside fè 2, 3 mwa ankò nan soufrans sila a. Efektivman li pa rete fè 2 mwa, jan li te di l la. Nan mwens pase 2 mwa li kite nou.

Par rapport à un tel raisonnement et une telle attitude, je me demande donc si ma mère ne s’était pas posé ces mêmes questions philosophiques que se pose JEAN-LOUIS CHEVREAU dans son texte : l’existence et la mort à savoir : « Qu’en est-il de la vie, lorsque la qualité de la vie s’est enfuie ? - Même si la vie est une valeur, doit-elle être maintenue à tout prix ? - La fin de la vie n’est-elle pas aussi la vie ? - Qu’en est-il de la fin de vie en détresse et en souffrance ? »[7] Manman mwen te sanble ap poze tèt li menm kesyon filosofik sila yo : eske sa gen yon sans pou m ap viv yon vi ki pa otantik, kote se moun k ap fè tout bagay pou mwen ? Ki sans lavi mwen genyen lè m ap soufri lajounen kou lannwit ? se petèt kek kesyon sila yo manman mwen t ap poze tèt li epi ki fè li te vin pran desizyon fèm pou li pa kontinye viv pi lontan paske kalite lavi li tap viv la pa t enteresan pou li.

Mwen pap janm bliye dènye rega manman mwen te ban mwen lè mwen parèt lopital la avek sè mwen, Claudia, ki se sel pitit fi li te genyen, ke li t ap tann. Answit mwen te gen ak mwen pitit pitit li Kerjo plis frè m Rochenel. Li voye je li gade mwen epi li di : Jo ! Se te pou dènye fwa li t ap pwononse ti non sa a li te renmen anpil. Men mwen pa t panse manman mwen ta pral mouri nan menm nwit lan, mwen te panse li te pral pase kèk semenn ankò. Mwen te fè pwojè pou mwen retounen vini pase yon tan avek li nan dimanch. Men se pa sa ki te fèt. Nan menm swa sila a, pandan m ap fè yon ti dòmi mwen tande yon vwa ti frè m nan ki rele m epi li di m : ann al Lapwent. Mwen di li : sak pase ? Ou gen nouvèl ? li reponn mwen : Non ! Ann ale. Se konsa nou monte lopital lapwent, mwen menm ak Rochenel, epi lè nou rive nou jwenn manman nou ki kouche pòtre yon moun kap dòmi epi mwen pase men nan tèt li, manyen kò li ki te toujou yon ti jan cho epi mwen mande rele doktè , enfimyè pou vini konfime si se vre li mouri. Epi enfimyè vini, li verifye epi li di : li mouri. Kidonk se konsa, manman mwen pati trankil, san regrè.

En ce sens, si philosopher, comme le disait Platon, c’est apprendre à mourir[8], ma mère, sans avoir connu non plus Platon, avait appris à mourir et mourir sereinement. Ma mère a su faire, à sa façon, l’exercice du bien vivre et celui du bien mourir qui ne sont, en un certain sens, qu’une seule et même chose. La mort ne l’a pas effrayée et comme l’a affirmé Epicure, la mort n’était pas pour elle un problème, elle n’était rien pour elle. Je termine enfin en précisant que maman, dans sa façon de mourir, a donné une très bonne et grande leçon, celle d’apprendre à bien vivre, bien vivre avec tous les autres afin de pouvoir bien mourir. J’ai bien appris cette leçon donnée, et vous invite à bien l’apprendre, à bien l’appliquer afin de parvenir, comme elle, à mourir dans la plus grande sérénité. Ma mère a combattu le bon combat et a pu partir dans la plus grande quiétude d’esprit. C’est ce qui m’a consolé et a diminué considérablement cette grande douleur et cette immense tristesse qui m’avait envahi le cœur depuis le jour de son décès. A vous tous et toutes qui pleurez, en ce moment et avec raison, cette disparition, je vous demande de vous consoler et de souhaiter, comme moi, un bon voyage à cette femme courageuse, digne et déterminée. Bon voyage maman ! dans l’espoir que ta disparition, qui représente pour nous une expérience douloureuse, ne parviendra pas à éteindre notre joie d’exister, ni altérer notre conviction de lutter en faveur d’une autre société, d’un autre monde et d’une Haïti autre ! Merci.