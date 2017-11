Au cours des prochaines semaines, le « Department of Homeland Security (DHS) » pourrait mettre fin au statut de protection temporaire (TPS) de plus de 300 000 détenteurs ayant fui les guerres, les catastrophes naturelles et les pandémies dans leurs pays.

En Floride, il y a 45 000 bénéficiaires du TPS, venant principalement d'Haïti, du Honduras et du Salvador, qui vivent et travaillent paisiblement depuis des années. Au moins 5 000 d’entre eux sont des propriétaires de maison; des milliers d'autres ont des enfants. Certains sont des propriétaires de petites entreprises, qui ont bâti des quartiers très dynamiques comme Little Haiti et Sweetwater. D'autres font partie intégrante des industries importantes, telles que les secteurs de l'hôtellerie et des services sectoriels. Ils accompagnent nos grand-mères (en fauteuil roulant) à l'aéroport, nous reçoivent dans les hôtels, préparent nos repas et nettoient nos institutions publiques.

Éliminer le TPS pourrait créer de grands et couteux dommages, qui vont considérablement affecter nos communautés et causer une perte de 164 milliards de dollars du PIB américain au cours de la prochaine décennie, selon le Center for American Progress. D’après le « Immigrant Legal Resource Centre », les entreprises se verront dans l’obligation d’encourir des coûts de roulement de 967 millions de dollars parce qu'elles seront contraintes de licencier des employés, d'embaucher d’autres et leur offrir un stage adéquat. Le PIB de la Floride perdrait 1,7 milliard de dollars par an.

Comment nous sentirons-nous quand nous verrons les restaurants et les magasins familiaux, (Mom and Pop) que nous aimons tant sont barricadés? Comment réagirons-nous lorsque nous revenons à la maison et remarquons que la demeure de notre voisin a été abandonnée? Que dirons-nous à notre enfant quand il rentre à la maison en pleurant parce que son meilleur ami a dû quitter le pays avec ses parents?

Pour des raisons humanitaires et économiques, renouveler le TPS est la meilleure chose à faire. Est-ce la raison pour laquelle il bénéficie d'un large soutien des Républicains, des Démocrates, des chefs d'entreprises et des travailleurs. Les immigrants sont cruciaux pour la croissance économie florissante et diversifiée de la Floride. Nous prions le « Department of Homeland Security (DHS) » d’accorder une extension du TPS à ces rudes travailleurs, membres de notre société.

Mike Fernandez, fondateur, Immigration Partnership and Coalition Fund, Miami

Helene O'Brien, directrice de l'état de Floride, 32BJ SEIU, Miami