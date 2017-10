Après son appel au dialogue, c’est par un tweet, ce vendredi, que le président Jovenel Moise a encore marqué son désir du vivre ensemble avec l’opposition. Il n’entend point prendre pour modèle ni les rancuniers ni les revanchards. Contrairement à l’autre qui a omis de rendre hommage à un ancien frère siamois par rancœur, Jovenel Moise a vite réagi à l’annonce de l’hospitalisation de son opposant le plus farouche, le plus extrémiste, Moise Jean Charles.

L'hospitalisation du leader politique Pitit Dessalines @SenateurMoise me touche énormément. Je lui souhaite un prompt rétablissement. — Jovenel Moïse (@moisejovenel) 27 octobre 2017

« L’hospitalisation du sénateur Moise Jean-Charles me touche énormément », a écrit le président sur son compte twitter dans un élan naturel et sincère d’humanité envers son compatriote, son ami et ancien compagnon de route, aujourd’hui adversaire politique pour l’avancement et le progrès de la démocratie en Haïti.

En souhaitant « un prompt rétablissement » à celui qui ne cesse de crier haut et fort à son évacuation du pouvoir, Jovenel Moise veut se montrer conscient que, malgré son extrémisme, le pays et l’espace politique ont besoin d’un Moise Jean Charles en pleine forme pour inciter les dirigeants à délivrer les meilleurs d’eux-mêmes.

Vivre en démocratie c’est vivre ensemble, malgré nous, malgré vous. Comme chante l’autre, « il nous faudra bien du talent pour vivre ensemble ». Du talent, on en a. bon nombre d’évènements nous l’ont déjà prouvé et nous le prouvent encore. Nous n’avons maintenant qu’à structurer ce talent, l’organiser et l’orienter vers « l’union fait la force » au bonheur d’Haïti.

Si aujourd’hui André Michel et Lavalas s’allient, c’est la preuve qu’on a du talent. Et si hier, les Apaid et le bas-peuple étaient ensemble dans les rues, main dans la main, pour dénoncer des accros à la démocratie, c’est le témoignage de notre talent. Canalisons ce talent vers un projet-pays, une nation-unies, une vision haitiano-haitienne. Paysan fier et accompli qu’il est, Jovenel Moise n’a aucun intérêt à ne pas œuvrer en ce sens au bénéfice de la mobilité sociale saine et du développement d’Haïti.

Il y a des moments dans la vie politique où il ne devrait y avoir ni de Jovenel Moise ni de Moise Jean-Charles mais Haïti, l’héritage commun, nos enfants, l’humanité et l’humanisme. Je crois que le tweet du Chef de l’Etat se range dans cette direction et, en ce sens, je rejoins l’ancien Premier ministre Evans Paul, un artisan du vivre ensemble, qui pense que les mots du président à l’égard de Moise Jean-Charles sont à féliciter.

André Pierre-Paul

Citoyen engagé