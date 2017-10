Lu pour vous

· Il vous fera payer des impôts et des taxes à n’en plus en finir.

· Il vous fera payer votre consommation, vos factures d’eau et d’électricité.

· Il vous fera payer les engagements que vous avez pris et que vous ne voulez plus tenir parce que ça ne fait plus votre affaire.

· Il conduira en prison, et peut être "à l’échafaud ", des amis, des parents, des voisins, des connaissances à vous, qui ont commis des actes répréhensibles.

· Il fera en sorte que la circulation automobile redevienne normale .Vous serez contraint de respecter le code de la route. Le moindre manquement aux règles de sécurité sera immédiatement sanctionné par les PNH, et plus question de faire intervenir "ses" amis pour ne pas payer ses contraventions.

· Il vous fera respecter la propriété, Le bien d’autrui même s’il n’y a pas de clôture ou de panneau indicatif.

· Il vous fera baisser le son de votre radio, de votre chaine stéréo, de votre musique, afin que votre fête n’incommode pas vos voisins même is ça n’arrive qu’une ou deux fois par an. Vous découvrirez l’art de la courtoisie et du savoir vivre.

· Il vous fera appliquer les normes de sécurité sur votre véhicule, dans votre emploi pour protéger la vie de chacun.

· Il vous rendra responsable de vos actes.

· Il vous sera très difficile d’évoluer en situation de conflit d’intérêt que ce soit dans Le secteur privé ou public.

· Il vous fera craindre le corps judiciaire, et vous devrez respecter les employés de l’état…

· Il rendra les fonctionnaires plus vertueux, qui seront les garants du bon fonctionnement de l'État car ils devront appliquer les règlements à la lettre.

· Il vous apprendra à toujours conserver les pièces justificatives et les documents attestant de tous vos actes familiaux et professionnels pour avoir vos propres archives.

· Il vous contraindra à respecter les normes de base de l’environnement. Tout manquement sera sanctionné par une amende forfaitaire. Fini de jeter "les fatras" et les poubelles sur la voie publique, dans la ravine ou tout simplement chez le voisin…

· Il vous obligera à reboiser vos propriétés restées nues afin de protéger la nature et de revitaliser votre patrimoine.

· Il vous obligera à prendre des décisions rapides sur vos biens en litiges …

C’est sûr qu’avec un tel dirigeant, vous aurez la sécurité, le respect d’autrui, de l’eau pour boire et vous laver, Des routes, un système administratif fonctionnel, de l’électricité, des écoles, des hôpitaux, ...

Vous pourrez investir dans votre pays en toute liberté et tranquillité. Vous aurez Le droit de revendiquer pour ce que vous payez.

Vous vivrez désormais en paix dans un pays démocratique.

C’est le prix à payer pour sortir de ce trou sans fond, avoir un gouvernement et des employés responsables qui assureront votre avenir et la prospérité du pays. Ne rêvez vous pas d’infrastructure? De gens éduqués autour de vous? D’une meilleure qualité de vie? Êtes-vous capable de bâtir, de contribuer au développement d’un Tel environnement?

Serez-vous prêt un jour à accepter de tels dirigeants et encourager leurs efforts?