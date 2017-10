L´évènement aura lieu à Santa Cruz du 8 au 9 novembre et abordera des thèmes liés á l´iinnovation pour le développement durable dans la région

Des représentants de la société civile de 26 pays d'Amérique latine et des Caraïbes se réuniront à Santa Cruz (Bolivie), les 8 et 9 novembre 2017 pour la XVIIème Assemblée annuelle du groupe de la BID-société civile.

L´assemblée abordera divers sujets, tels que l'innovation pour la croissance durable, l'économie numérique, les emplois du futur ou encore l'utilisation des données et l'innovation dans les villes.

L´assemblée sera présidée par le vice-président du Groupe de la BID, Alexandre Meira da Rosa. Seront également présents le représentant de la BID en Bolivie, Alejandro Melandri, ainsi que des hauts fonctionnaires du gouvernement bolivien.

La BID, à travers ses 26 bureaux de représentation dans la région, consulte de manière régulière les organisations de la société civile. Une fois par an, la Banque organise une réunion régionale, laquelle se tiendra cette année en Bolivie.

Les personnes qui veulent participer à la XVIIème Assemblée annuelle du Groupe de la BID-société civile, peuvent s'inscrire à www.iadb.org/cs/ReunionSociedadCivil. L´assemblée sera diffusée en direct.

*** Les médias qui souhaitent couvrir l'évènement doivent envoyer un courriel avec leur nom, poste, institution et téléphone à l'adresse électronique suivante: [email protected]***

QUOI: XVIIème Assemblée annuelle Groupe de la BID-société civile

QUAND: 8 et 9 novembre 2017

OÙ: Hôtel Los Tajibos, Av. San Martín No.455, Santa Cruz, Bolivie

INFORMATION SUR L'ÉVÈNEMENT: www.iadb.org/cs/ReunionSociedadCivil

À propos de nous

La Banque interaméricaine de développement se focalise sur l'amélioration des vies des habitants de la région. Fondée en 1959, la BID est la principale source de financement à long terme pour le développement économique, social et institutionnel de l´Amérique latine et des Caraïbes. La BID mène également des recherches de pointe et fournit des conseils stratégiques, de l'assistance technique et de la formation aux clients du secteur public et privé de toute la région.