A l'occasion du 8ème anniversaire du tremblement de terre du 12 janvier 2010, l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne voudrait exprimer, une fois encore, sa compassion ä l'égard des familles des victimes et du peuple hailien tout entier.

Le tremblement de terre de 2010 représente le point culminant des catastrophes naturelles auxquelles Haili eut ä faire face dans les temps récents. L'ouragan Matthew de 2016 appartient aussi ä cette catégorie. Les événements montrent la grande vulnérabilité d'Haiti qui continuera d'augmenter en raison du changement climatique.

ll incombe ä la communauté internationale de lutter contre le changement climatique et d'apporter une assistance aux pays et aux peuples qui en sont affectös. A ce titre, l'Accord de Paris paraphé par 195 partenaires incluant Haiti, I'Allemagne et les autres pays de I'Union Europ6enne sert de cadre de référence