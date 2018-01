Le Service des Communications de la DGI tient à informer le public que des gens malintentionnés ont utilisé le logo de la DGI et véhiculé de fausses informations relatives aux mesures coercitives prévues pour le défaut de paiement ou de dépôt de la Déclaration définitive d’impôt sur le revenu. Ils ont tiré de leur chapeau des pénalités mensuelles de 25,000 Gdes qui selon eux devraient frapper les retardataires. La DGI rejette totalement de telles allégations qui ont pour dessein de semer la panique et casser le civisme fiscal chez les citoyens.

