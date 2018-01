le Président de la République, Jovenel Moïse, a lancé aujourd’hui les travaux de construction de deux ponts, un à Croix-des-Missions et l’autre sur la route 9. Ces deux infrastructures seront construites en béton précontraint en remplacement des ponts présentement jetés sur la rivière grise au niveau des deux zones suscitées.

Le prochain pont de la Croix-des-Missions aura une longueur totale de 78,70 mètres, pour 2 voies qui mesureront chacune 3,25 mètres et comprendra 2 trottoirs de 2,00 mètres chacun.

Le pont sur la route 9 sera d’une longueur totale de 93,40 mètres, comprendra 2 voies d’une largeur de 3,50 mètres chacune et aura 2 trottoirs de 1,50 chacun.

Le projet est financé par le gouvernement japonais à travers l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour un montant total (la supervision et l’exécution) de 34 millions 345, 636.36 dollars américains. Il sera exécuté par l’entreprise de construction « Hazama ando Corporation », sur une durée de 32 mois, sur la supervision de « Central Consultant Inc. Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) assura le Maitre d’ouvrage.

Cette cérémonie s’est tenue au niveau du pont de la Croix-des-Missions, du côté de la Commune de la Croix-des-Bouquets, en présence du Premier Ministre Jack Guy Lafontant, de l’Ambassadeur du Japon accrédité en Haïti, Yoshiaki Hatta, du Maire adjoint de la Croix-des-Bouquets, Jean Jonas SAINT-JUSTE, des Maires de Tabarre et de Cité-Soleil, respectivement, Nice Simon et Jean Hislain Frédéric, des Députés des circonscriptions citées, des Sénateurs, du Ministre des Travaux Publics, Transports et Communications Fritz Caillot, des Casecs et Asecs, et autres personnalités, entre autres.

Dans ses propos de circonstance, le Président de la République a promis la construction d’un troisième pont sur la rivière grise au niveau de la zone de « Eddy One », devant relier la commune de Tabarre à celle de la Croix-des-Bouquets.

Les Elus des communes concernées (Croix-des-Bouquets, Tabarre et Cité-Soleil) ont chacun vanté l’importance de ses infrastructures dans le cadre du développement et de la sécurité de leur ville respective.

Vant Bèf Info