Huit ans après l’effondrement du bâtiment très ancien qui logeait l'École nationale République du Panama, la reconstruction n’est pas encore à l’ordre du jour. Située à la rue Montalais, en face du lycée Pétion, à quelques mètres du Palais national, l’École nationale République du Panama figure parmi les écoles publiques du pays qui n’ont pas encore de nouveaux bâtiments antisismiques et adaptés à l’apprentissage depuis le séisme du 12 janvier.

Un observateur se trouvant en face aura du mal à croire qu’il s’agit en effet d’une institution scolaire. Seul l’écriteau, qu’on peut voir de l’autre côté de la rue, pourrait différencier l’école d’un endroit abandonné. L’état de délabrement très avancé de la structure provisoire, érigée à la place de l’ancien bâtiment et servant de salle de classe, inquiète. Celles-ci sont mal accommodées et les conditions dans lesquelles les élèves qui fréquentent cette institution reçoivent l’éducation sont loin d'être réunies pour parvenir à un enseignement de qualité.

Pour maintenir les activités scolaires après l’effondrement du premier pavillon, la directrice de l’école, Lunise St-Fleur, a accueilli les élèves dans les hangars qu’on a construits pour le lycée Pétion. Depuis 2013, elle s’est démenée pour avoir ses structures provisoires faites de plywood. Quatre salles de classe exiguës y ont été aménagées. Les deux autres salles se trouvent du côté de la direction. Les quelque 300 élèves qui fréquentent cette école ainsi que les enseignants sont mal lotis.

Selon Lunise St-Fleur, le Fonds d’assistance économique et sociale (FAES) avait formulé le souhait de reconstruire l’établissement. Elle ne sait rien à propos des raisons pour lesquelles les travaux n’ont jamais commencé. Mais « ce projet de reconstruction est tombé à l’eau. Les nombreuses démarches auprès du ministère de l’Éducation nationale n’ont rien apporté non plus. Son seul espoir est fondé sur les propos de l'ambassadeur du Panama en Haïti, Xiomara Pérez, qui a promis de reconstruire l’école parce qu’elle porte le nom de son pays. A part les visites de plusieurs ingénieurs, rien n’est encore fait pour concrétiser cette promesse.

